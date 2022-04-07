Предприниматели Владимира начали получать льготные кредиты в Сбербанке

Владимирское отделение Сбербанка выдало еще 18 млн рублей предприятиям малого бизнеса по программе льготного кредитования в рамках программы «Господдержка 15%». Всего же в Сбербанк поступило более250 заявок от владимирских предпринимателей на сумму более 1,9 млрд рублей.

Программа «Господдержки 15%» предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке 15% для малого бизнеса и 13,5% годовых для среднего бизнеса. Кредитные средства по ней с лимитом до 300 млн рублей для малого бизнеса и 1 млрд рублей для среднего бизнеса и сроком льготной ставки до 12 месяцев могут получить объекты МСП из пострадавших отраслей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Важно сегодня помочь предпринимателям адаптироваться в изменившихся условиях, найти точки роста. Поддержка бизнеса на территории Владимирской области и сохранение рабочих мест, как гарантия обеспечения качества жизни, – наша приоритетная задача. Команда СберБанка готова оказывать поддержку, как в рамках государственных мер, так и по собственным программам».

Подробнее о всех льготных кредитных возможностях можно узнать на сайте банка: https://sber.me/?p=pv6Gm

Сбер реализует собственные меры поддержки предпринимательства. Так, без изменений остались процентные ставки по действующим кредитным договорам, выдает транши по невыбранным лимитам ранее открытых кредитных договоров по первоначальным процентным ставкам, предоставляет кредитные каникулы по основному долгу и процентам.

ПАО Сбербанк