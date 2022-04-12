Пожароопасный сезон начнется во Владимирской области 18 апреля

Во Владимирской области с 18 апреля устанавливается пожароопасный сезон. Продлится он полгода, до 18 октября. Соответствующее постановление накануне подписал глава региона Александр Авдеев.

Что запрещается

В пожароопасный сезон запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора и отходов производства в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.

В период высокой пожарной опасности ограничено пребывание в лесах граждан, а также въезд транспортных средств. Исключение составляет транспорт, необходимый для обслуживания линейных сооружений.

Пожароопасный период установлен до 18 октября

На время пожароопасного периода муниципальные власти усилят профилактику пожаров, на землях лесного фонда организуют воздушную разведку.

Штрафы для нарушителей

Жителям региона напоминают об ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. Это предупреждение или административный штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей на граждан, от 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей – на юридических лиц.

Наказание за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы на землях, непосредственно примыкающих к лесам, еще суровее. На граждан — от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 250 тысяч рублей.

Сообщать о возгораниях следует на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

Напомним, что год назад ситуация с природными пожарами в регионе была непростой. На тушение первых весенних палов сухой травы пожарные выезжали уже 10 апреля.