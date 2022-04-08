Пожар на стекольном заводе произошел в Судогодском районе

Крупный пожар на производстве стекла в Судогодском районе ликвидировали сотрудники МЧС. Сгорела кровля завода, цех с оборудованием и склад готовой продукции. Пострадавших, к счастью, нет. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Огонь в ночи

Сигнал о возгорании завода, расположенного в поселке Воровского, поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в два часа пополуночи. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожару был объявлен повышенный номер опасности.

Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров.

— Благодаря слаженным действиям пожарных в 4.24 пожар локализовали, в 6.04 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Предварительная версия

Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара — неисправность компрессорной установки в процессе эксплуатации.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 58 человек личного состава и 22 единицы техники.

Жителям Владимирской области напоминают: при малейших признаках пожара незамедлительно звоните не телефоны 01 с городского, 101 и 112 с мобильного. Бдительность может спасти жизнь.