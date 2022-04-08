Пожар на стекольном заводе произошел в Судогодском районе

Крупный пожар на производстве стекла в Судогодском районе ликвидировали сотрудники МЧС. Сгорела кровля завода, цех с оборудованием и склад готовой продукции. Пострадавших, к счастью, нет. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
Огонь в ночи
Сигнал о возгорании завода, расположенного в поселке Воровского, поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в два часа пополуночи. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожару был объявлен повышенный номер опасности.
Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров.
— Благодаря слаженным действиям пожарных в 4.24 пожар локализовали, в 6.04 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Предварительная версия
Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара — неисправность компрессорной установки в процессе эксплуатации.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 58 человек личного состава и 22 единицы техники.
Жителям Владимирской области напоминают: при малейших признаках пожара незамедлительно звоните не телефоны 01 с городского, 101 и 112 с мобильного. Бдительность может спасти жизнь.
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области