Потепление до +13 градусов придет во Владимирскую область

Во Владимирскую область вернется весна. Синоптики заверяют: зима, наконец-то, сдаст свои позиции. Существенное потепление до +13 градусов в дневные часы ожидается уже в грядущую пятницу.

Тепло, но дождливо

Пока же потепление будет сдержанным и умеренным, но уже ощутимым. Ночью прогнозируются околонулевые температуры, днем сегодня и завтра – до +4 градусов. В четверг воздух прогреется до +10 градусов и в пятницу, 8 апреля, выйдет на пик.

Воздух прогреется до показателей выше нормы.

При этом потепление будет сопровождаться осадками. Со второй половины недели прогнозируется преимущественно пасмурная погода.

— Погода теплая, но все-таки циклоническая, поэтому будут постоянные небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но в этом есть и плюс, отмечают синоптики. Потепление в сочетании с дождями позволит быстро расправиться со снегом.

Половодье близко

Долгосрочные прогнозы и климатические оценки говорят о том, что настоящее тепло, до +15 градусов, придет во второй половине апреля. На этот же период придется и пик половодья. А пока же, по прогнозам «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в районе Муроме вскрыться ото льда со дня на день должна река Ока. На участке Елатьма – Муром продолжается повышение уровня воды на 9 – 13 см.

Этой весной в случае наихудшего сценария в зоны возможного затопления могут попасть 23 населённых пункта. Там — более 1500 домов, а также 28 участков автомобильных дорог. 31 населённый пункт может оказаться отрезанным от «большой земли».