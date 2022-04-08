Поставщик питания в роддом и детскую больницу попал под уголовное дело

Во Владимире по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении поставщика питания в родильный дом №2 и Областную детскую больницу. Пища готовилась в подвальном помещении в антисанитарных условиях, в образцах обнаружена кишечная палочка.

Готовили в антисанитарии

Проверка прокуратуры выяснила, что компания «Дан» оказывала услуги питания в рамках госконтракта. Для приготовления пищи использовались арендованные подвальные помещения на улице Гагарина. Находились они в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии.

Люди, готовившие еду, работали без специальной одежды, не использовали шапочки, перчатки, не имели медицинских книжек, прочих необходимых документов.

Дезинфицирующие средства на предприятии также отсутствовали. Питание в медучреждения доставляли в контейнерах, которые не подвергались санитарно-гигиенической обработке с использованием дезинфицирующих средств.

В отобранных образцах обнаружены бактерии группы «кишечная палочка»

Известно, что компания оказывала услуги питания с 1 января текущего года.

— С начала периода оказания услуг у заказчика неоднократно возникали нарекания к качеству и безопасности оказанных услуг, поступали жалобы от пациентов, в адрес ООО «ДАН» направлялись претензии, ответов на которые не поступало, нарушения не устранялись, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По материалам проверки надзорного ведомства в отношении генерального директора предприятия СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания или отравления людей».

Контракты расторгнуты

Контракты с данным поставщиком общественного питания владимирские медицинские учреждения уже расторгли. Роддом №2 и Областной наркологический диспансер отказались от услуг компании ещё до возбуждения уголовного дела, пояснили в облздраве.

— Не дожидаясь прокурорского расследования, медицинский персонал провел свою проверку, в ходе которой выяснил, что еду для их пациентов готовят и транспортируют в ненадлежащих условиях, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас завтраки, обеды и ужины готовятся в пищеблоке Областной детской клинической больницы. Продукты трижды в день проходят пробу. Жалоб не поступает.

— Департамент здравоохранения усилит контроль работы поставщиков услуг питания во всех учреждениях здравоохранения области, — заверил врио директора департамента здравоохранения Владимирской области Артём Осипов.