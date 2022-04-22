Послы 12 стран посетили Владимирскую область

Дипломатическая миссия. Послы ряда африканских и азиатских стан, а также Южной Осетии посетили Владимирскую область. После пандемии коронавируса наш регион стал первым, который в организованном порядке посетили иностранные послы. Представителей дипломатического корпуса познакомились с потенциалом владимирского края и «навели мосты» для установления деловых контактов.

Послы приехали во Владимирскую область с двухдневным визитом. В их программе — знакомство с историко-культурными достопримечательностями Владимира и Суздаля, посещение завода «Беко» в Киржачском районе и агрокультурного комплекса «Богдарня» в Петушинском районе.

В составе делегации — Чрезвычайные и Полномочные Послы, временные поверенные в делах и советники посольств Анголы, Бенина, Гвинеи, Индонезии, Кении, Корейской Народно-Демократической Республики, Танзании, Центральноафриканской Республики, Эритреи, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Южной Осетии, а также заместитель директора Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел РФ Елена Подолько.

Дипломатическую делегацию приветствовал врио губернатора Александр Авдеев. Рассказав об особенностях региона, он подчеркнул, что и Россия, и Владимирская область остаются максимально открытыми для международного сотрудничества.

— Мы понимаем, как быстро меняется мир, и как важно сейчас иметь надёжных партнёров в разных частях земного шара. Вопросы продовольственной безопасности становятся главной темой ближайших лет. Кооперация с регионами России — важнейшая составляющая стабилизации ситуации в мире и дальнейшего развития цивилизации, — сказал Александр Авдеев.

В ходе встречи обсуждались разные направления взаимодействия, в том числе в сфере образования, туризма, сельского хозяйства, культурно-гуманитарных обменов.

— И, конечно, нас интересует сотрудничество в экономических отраслях. Да, расстояние между Россией и Индонезией очень большое, но любые логистические сложности можно решить. Наши страны с мощными экономиками являются членами «Большой двадцатки», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Жозе Тавареш.

Доля Индонезии в глобальном ВВП к 2024 году вырастет до 2,61%

Он также добавил, что товарооборот между Индонезией и Россией активно растёт. В прошлом году зафиксировали рекордные показатели и важно сохранить эту тенденцию. Есть огромное количество товарных позиций, которые могут быть востребованы на рынках обеих стран.

Взгляд в будущее

Сейчас идёт глобальная перестройка международного экономического порядка. Это затрагивает интересы всех государств. И страны так называемого «третьего мира» способны выйти на приоритетные позиции. Поэтому развитие отношений с ними — задача стратегическая. И в этом деле многое значат личные контакты и впечатления. Визит во Владимирскую область оставил у дипломатов позитивные эмоции.

— Сердечно благодарю Александра Александровича Авдеева за приглашение и тёплый приём. Долгое время по различным причинам таких поездок не было. И для их возобновления Владимирская область выбрана не случайно. Учитывалось и историческое значение этого края, и то, что сейчас регион динамично развивается в промышленном плане, демонстрирует успехи. Здесь достаточно хорошо развита инфраструктура и поставлена подготовка высококвалифицированных кадров. Все эти направления интересуют наших зарубежных партнёров, – сказала Елена Подолько.

Она заверила, что МИД России окажет всяческое содействие в развитии стратегического сотрудничества российских регионов со странами-партнёрами.

— Я горд тем, что Южную Осетию и Российскую Федерацию связывает уникальный договор о союзничестве и интеграции. Помимо этого, в 2016 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Владимирской областью — документ рабочий. Взаимодействие идёт в экономике и культурной сфере, по линии музеев. Рассчитываю, что сейчас мы получим ещё более мощный стимул для нашего взаимодействия по всем направлениям, — поделился мнением Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.