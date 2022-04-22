Послы 12 стран посетили Владимирскую область

Дипломатический вояж прошёл впервые после пандемии  
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Дипломатическая миссия. Послы ряда африканских и азиатских стан, а также Южной Осетии посетили Владимирскую область. После пандемии коронавируса наш регион стал первым, который в организованном порядке посетили иностранные послы. Представителей дипломатического корпуса познакомились с потенциалом владимирского края и «навели мосты» для установления деловых контактов.

Встреча с послами во владимирском «Доме дружбы»

Послы приехали во Владимирскую область с двухдневным визитом. В их программе — знакомство с историко-культурными достопримечательностями Владимира и Суздаля, посещение завода «Беко» в Киржачском районе и агрокультурного комплекса «Богдарня» в Петушинском районе.

В составе делегации — Чрезвычайные и Полномочные Послы, временные поверенные в делах и советники посольств Анголы, Бенина, Гвинеи, Индонезии, Кении, Корейской Народно-Демократической Республики, Танзании, Центральноафриканской Республики, Эритреи, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Южной Осетии, а также заместитель директора Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел РФ Елена Подолько.

Дипломатическая прогулка по центру Владимира

Дипломатическую делегацию приветствовал врио губернатора Александр Авдеев. Рассказав об особенностях региона, он подчеркнул, что и Россия, и Владимирская область остаются максимально открытыми для международного сотрудничества.

— Мы понимаем, как быстро меняется мир, и как важно сейчас иметь надёжных партнёров в разных частях земного шара. Вопросы продовольственной безопасности становятся главной темой ближайших лет. Кооперация с регионами России — важнейшая составляющая стабилизации ситуации в мире и дальнейшего развития цивилизации,сказал Александр Авдеев.

В ходе встречи обсуждались разные направления взаимодействия, в том числе в сфере образования, туризма, сельского хозяйства, культурно-гуманитарных обменов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Жозе Тавареш

— И, конечно, нас интересует сотрудничество в экономических отраслях. Да, расстояние между Россией и Индонезией очень большое, но любые логистические сложности можно решить. Наши страны с мощными экономиками являются членами «Большой двадцатки», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Жозе Тавареш.

Доля Индонезии в глобальном ВВП к 2024 году вырастет до 2,61%

Он также добавил, что товарооборот между Индонезией и Россией активно растёт. В прошлом году зафиксировали рекордные показатели и важно сохранить эту тенденцию. Есть огромное количество товарных позиций, которые могут быть востребованы на рынках обеих стран.

Взгляд в будущее

Сейчас идёт глобальная перестройка международного экономического порядка. Это затрагивает интересы всех государств. И страны так называемого «третьего мира» способны выйти на приоритетные позиции. Поэтому развитие отношений с ними — задача стратегическая. И в этом деле многое значат личные контакты и впечатления. Визит во Владимирскую область оставил у дипломатов позитивные эмоции.

Дипломаты лично знакомились с традициями владимирского края

— Сердечно благодарю Александра Александровича Авдеева за приглашение и тёплый приём. Долгое время по различным причинам таких поездок не было. И для их возобновления Владимирская область выбрана не случайно. Учитывалось и историческое значение этого края, и то, что сейчас регион динамично развивается в промышленном плане, демонстрирует успехи. Здесь достаточно хорошо развита инфраструктура и поставлена подготовка высококвалифицированных кадров. Все эти направления интересуют наших зарубежных партнёров, – сказала Елена Подолько.

Она заверила, что МИД России окажет всяческое содействие в развитии стратегического сотрудничества российских регионов со странами-партнёрами.

Рисунок на память

— Я горд тем, что Южную Осетию и Российскую Федерацию связывает уникальный договор о союзничестве и интеграции. Помимо этого, в 2016 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Владимирской областью — документ рабочий. Взаимодействие идёт в экономике и культурной сфере, по линии музеев. Рассчитываю, что сейчас мы получим ещё более мощный стимул для нашего взаимодействия по всем направлениям, — поделился мнением Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.

Сергей Андреев

Фото пресс-службы администрации области

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