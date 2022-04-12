После жалоб общественников памятник XVIII завесили баннером 

Разрушается на глазах. Надо что-то делать. Здание XVIII века в центре Владимира, где при царе-батюшке была знатная харчевня да европейские номера, гибнет. Ужасную трещину на фасаде стыдливо прикрыли баннером с нарисованными окошками. На плачевное состояние памятника внимание городских властей и собственников здания обратили общественники и урбанисты из движения «Владимир будущего».

Здание на Большой Московской, 40 является памятником градостроительства и архитектуры.

О печальном состоянии дома «Призыв» сообщал еще в сентябре прошлого года. За минувшую зиму перепады температур, снегопады и полное отсутствие заботы о состоянии исторического объекта усугубили внешний вид здания. Отломившиеся кирпичи, рассыпавшаяся штукатурка, покосившиеся окна и сквозная трещина с верхнего этажа до крыльца — такая картина открывалась владимирцам и гостям города.

Неприглядная картина

Баннер скрыл недостатки, но по сути ничего не поменял. Урбанисты, переживающие за облик города, постарались вызвать общественный резонанс по этой проблеме.

— Дом внесён в областной реестр объектов культурного наследия в 1978 году как «здание, которое построено, вероятно, в конце XVIII века, использовалось под харчевню и европейские номера». С 2015 года он находится в частных руках и, похоже, не очень-то и нужен ни собственникам, ни городу, вообще никому, — высказались сооснователи движения «Владимир будущего» Сергей Егоров и Артем Черней в своей группе в социальных сетях.

Разрушающееся здание обнесли сигнальной ленточкой – для безопасности пешеходов.

Сообщения урбанистов растиражировали десятки пабликов, под постами появились сотни комментариев. Оказалось, что на эту неприглядную картину обращали внимание многие владимирцы. Часть их не осталась в стороне и обращалась в администрацию города и Госинспекцию по охране объектов культурного наследия. «Призыв» тоже направлял запросы. Из мэрии получил ответ примерно такой же, как и другие заявители.

— В декабре 2015 года между управлением муниципальным имуществом города и ООО «Владимирский асфальтобетонный завод» заключен договор купли-продажи муниципальных нежилых помещений по улице Большой Московской, д. 40, площадью 465,2 кв. м. В настоящее время в реестре муниципальной собственности города Владимира отсутствуют объекты недвижимого имущества, расположенные в указанном здании, — умыли руки чиновники.

Евроремонт евробанером

На портале «Синапс» есть информация о частной компании, владеющей историческим зданием. За ней тянутся долги, множество судебных дел. Понятно, что ей не до такого дорогостоящего дела, как реставрация памятника. Но после настойчивых сигналов общественников собственник все же закрепил баннер на фасаде исторического здания.

— Евроремонт евробаннером. Да, так и надо заботиться о культурном наследии, — съязвили урбанисты, оценив сделанное частником.

Впрочем, в мэрии, по информации наших коллег с «Зебра-ТВ» считают, что такими мерами собственник здания не ограничится и найдет средства на восстановительные работы.

Однако и с мэрии есть, за что спросить. Ремонтные работы на другом объекте культурного наследия — по Гагарина, 2 заморожены. А о проекте возрождения кинотеатра в историческом здании «Художественный» администрация вообще как бы забыла.