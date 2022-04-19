Посевная стартовала во Владимирской области

Хорошая новость от предприятий сельского хозяйства Владимирской области – они начали посевную. Только неважная погода предыдущих дней чинила препятствия – теперь и небесная канцелярия благоволит. Кроме того, аграрии решили основные сложности с поставками семян и удобрений.

— Сельскохозяйственные предприятия Владимирской области приступили к весенним полевым работам! По состоянию на 19 апреля несколько хозяйств начали подкормку многолетних трав и озимых зерновых культур. Подготовили 150 гектаров почвы под посев. Готовность к посевной кампании высокая. Закуплено 68% удобрений, 50% средств защиты растений, 99% семенного материала зерновых и картофеля, 87% семян кукурузы, 95% многолетних трав от годовой потребности. Готовность техники больше 92%, — сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

В 2022 году приобрели 82 единицы сельхозтехники на сумму 500 миллионов рублей.

В первых рядах оказались сельхозпредприятия, специализирующиеся на посадке картофеля. С начала апреля они уже сортируют семенной материал, готовят технику.

— Мы уже одной ногой «шагнули» в весенне-полевые работы. Уже вовсю идет сортировка семенного картофеля, а это около 2500 тонн! Техника вся практически подготовлена, и, можно сказать рвется в бой. Остаются некоторые мелочи, и мы откроем новый сезон-2022, — оптимистично заявили в меленковском сельхозпредприятии «Мелагро».

Это сельхозпредприятие производит значительные объемы картофеля, который идет преимущественно для производства чипсов. Меленковский район благодаря этому — в лидерах по выращиванию картофеля.

Во Владимирской области посевные площади запланированы на уровне 283 тысяч гектаров. На 3,2 тысячи га посадят картофель, на 1,7 тысячи га — овощи.