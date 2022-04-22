Подсолнечное масло в сетях Владимира подорожало на 25% с начала года

Владимирцы обратили внимание на резкий скачок цен на подсолнечное масло. На уходящей неделе ценники на этот товар первой необходимости поменяли почти все сетевики. Литр обычного рафинированного подсолнечного масла в бутылке стоит сейчас 134-140 рублей. Еще на прошлой неделе такой же товар продавался на 15-20 рублей дешевле.

В январе литровая бутылка масла стоила в районе 109 рублей.

Цены поползли вверх после того, как федеральные информационные порталы распространили новость о вводе квот на экспорт подсолнечного масла и жмыха из России. С 15 апреля на масло установлен лимит объемом в 1,5 миллиона тонн, на жмых — 700 тысяч тонн. Данная мера входит в комплекс по защите внутреннего рынка продовольствия.

Повышение перед снижением?

— Введение запрета на экспорт семян подсолнечника и рапса, которое будет действовать до старта нового сезона, стабилизирует рынок. По нашим прогнозам, цены на подсолнечник в ближайшие недели должны снизиться с текущей стоимости более 50 тысяч рублей за тонну до ниже 40 тысяч рублей и остаться в этих пределах до нового урожая, — прогнозирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Эксперты заявили, что избыточное предложение на внутреннем рынке положительно скажется на стоимости сырья — закупочные цены на масличные будут снижаться. По словам Михаила Мальцева, внутренние цены на подсолнечное масло надежно защищены, переработчики смогут обеспечить доступную цену для потребителя.

Тем не менее, сетевики отреагировали по-своему. А именно — подняли цены. Владимирцы тоже сразу на это откликнулись — разбирают подсолнечное масло. В магазинах снова появились пустые полки.

В первую очередь, берут товар по самым низким ценам. Сетевики поместили одних производителей в акцию, а свой бренд начали продавать в емкостях меньшего объема, чтобы товар казался дешевым. Бутылки похудели с литра до 650 миллилитров, зато цена радует — 90 рублей.

Дешевле да меньше

Ранее такая же картина была с шоколадом. Цены на него сначала взлетели, а потом сетевики стали помещать отдельных производителей в акции, продавая плитки уже не по 105-160, а по 70 рублей. Но и сами производители подстроились под ситуацию — вес упаковки шоколада снизился с 90 до 75-82 граммов.

Производители других продуктов тоже прочувствовали тренд. Молочники сменили упаковку масла с 200 на 175 граммов, молока — с 1000 до 800 граммов.

Даже упаковки женских гигиенических средств, прокладок и тампонов, тоже похудели. В каждой уже не по 10-20, а по 5-15 штук.