Подросток пострадал в ДТП с участием спецтехники во Владимире

16-летний подросток пострадал в аварии, случившейся вчера вечером во Владимире на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска. Там столкнулись три машины. Несовершеннолетний был пассажиром одной из них. Также пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Из трех автомобилей — участников ДТП два оказались легковушками, а один – грузовиком из разряда спецтехники.

Не уступил дорогу

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ» при повороте не предоставил преимущественное право в движении автомобилю «Дэу», двигавшемуся в попутном направлении по средней полосе.

После столкновения со спецтехникой легковушка врезалась еще и в движущийся в попутном направлении по крайней правой полосе автомобиль «Меркурий».

В аварии пострадал водитель «Дэу». Его направили на амбулаторное лечение. Его 16-летний пассажир госпитализирован.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

27 ДТП за неделю

За минувшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми. 37 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них двое детей.

Полицейские также оформили 369 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции области остановили 72 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

С участием водителей в нетрезвом состоянии аварий не зарегистрировано.