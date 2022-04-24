Подмосковный дорожник займется бульваром дружбы народов в Покрове 

В Покрове 1 мая начнут строить первое большое многофукциональное место отдыха горожан. Контракт на благоустройство бульвара дружбы народов выиграла компания «ТрансДорСтрой» из подмосковной Электростали.

Можно и раньше

Работы должны закончить в октябре — это не самое благоприятное время для прогулок по новым аллеям. Но есть шанс, что подрядчик справится быстрее, и тогда жители Покрова застанут и красоту бульвара, и чудесную погоду. Успех благоустройства зависит от опыта подрядчика, наличия у него работников и производственных мощностей.

«ТрансДорСтрой», судя по информации сайта компании, все эти ресурсы имеет. Там размещена фотогалерея выполненных работ. Большая часть их — дороги. Но есть школы и детские площадки.

— «ТрансДорСтрой» — многопрофильная строительная организация, основана в 2010 году. Компания имеет собственную производственную базу, различную строительную технику. Сегодня компания насчитывает около 160 сотрудников и 45 единиц техники. Сочетание передовых технологий и профессионализма персонала, позволяют добиться максимально возможных результатов при выполнении работ, — презентует себя компания.

Еще один момент — стоимость контракта. Подрядчик снизил цену всего на 400 тысяч рублей и смог победить. А это значит, что с большой вероятностью сметы пересчитывать не будут, что неминуемо привело бы к затягиванию сроков. И есть шанс, что экономить на материалах в ущерб качеству работ подрядчики не будут.

Что сделают

Судя по тому, сколько денег тратят на благоустройство парка «Добросельский» во Владимире, Фатьяновского парка в Вязниках, сквера судостроителей в Гороховце, отпущенных средств Покрову должно хватить. С учетом софинансирования общая сумма составит 88 миллионов рублей.

В этом году на сумму контракта выполнят работы:

1) прогулочная зона – устройство сети прогулочных дорожек с покрытием тротуарной плиткой, а также установкой малых архитектурных форм (скамьи, урны) вдоль дорожек;

2) зона для проведения культурно-массовых мероприятий (центральная площадь) – устройство площади с размещением на ней сцены в центральной части благоустраиваемой территории;

3) торговая зона – установка двух некапитальных нестационарных торговых павильонов в северной части благоустраиваемой территории.

Большую часть суммы придется потратить на устройство коммуникаций. Инженерные сети — дорогостоящее мероприятие. Спортивные и детские площадки — дело будущего.

Проект создания бульвара дружбы народов в Покрове выиграл грант в сумме 50 миллионов рублей в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За его реализацией будут следить власти всех уровней. Так что надежды на успех неплохие.