По дороге на Радужный из-за стройки М-12 ограничивают скорость

У городского кладбища Улыбышево активно строят автобан М-12 «Москва-Казань». Он будет проходить над действующей дорогой на Радужный. Сейчас в районе их пересечения движение для автомобилистов затруднено. Там ввели ограничения по скорости. Кроме того, строится параллельная дорога, по которой начнет бегать транспорт на Радужный при возведении моста на М-12, и выезжающая строительная техника тоже создает помехи.

Особое внимание

Скоро Пасха, потом Красная горка (1 мая), Радуница (3 мая) — очень многие владимирцы в эти дни поедут на кладбище на своем транспорте, им стоит быть повнимательнее. Работы на М-12 ведутся на южной оконечности нового некрополя, но, тем не менее, движение затруднено еще на подъезде к этому месту.

Уже после развязки с Южным обходом Владимира ездит большое количество грузового транспорта. А далее появляются дорожные знаки с ограничением скорости движения. Напротив улыбышевских карьеров выставили сигнальные столбики, которые предельно сузили проезжую часть.

Ограничения ввели на время строительства двух участков временной дороги.

Эти участки уже готовы в грунтовом исполнении, осталось их заасфальтировать. Возможно, это сделают ещё накануне Пасхи, и тогда правила проезда в районе кладбища снова придется изменить. Облегчит ли это жизнь автомобилистам или нет, сказать пока трудно.

У гусевской развязки

Участки объездной дороги – это два изгиба со стороны кладбища. Между ними останется технологический проезд для спецтехники. С одной стороны, в районе карьеров, возводятся опоры путепровода, с другой стороны, где захоронения, делается большая насыпь будущей трассы.

Уже в скором времени эту насыпь соединят с развязкой на Гусь-Хрустальный. Там работы ведутся еще более активными темпами, чем на радужном направлении. Участок временной дороги там сделали еще прошлым летом.

— В этом году запустим еще движение по 22-м километрам нулевого этапа М-12 в Московской области от ЦКАД до А-108. Таким образом, автомобилисты смогут проехать в конце 2022 года по 39 километрам М-12, — отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Что будет

На участке М-12, параллельном Южному обходу, тоже идут активные работы. Путепровод над железной дорогой и мост по реке уже отчетливо видны с трассы М-7.

Предполагается, что платный участок начнет действовать от Южного обхода Владимира в районе Колокши с выездом на гусевском направлении — там, где примыкает обход Бараков.

По территории Владимирской области проходят 1-й,2-й и 3-й этапы М-12 протяженностью 219,4 км. Здесь работы развернуты на всем протяжении. На 171-м км идет устройство земляного полотна, ведутся работы на 59 из 75 искусственных сооружений. На трех этапах работает более трех тысяч человек и 945 единиц техники.

Полностью трассу запустят в 2024 году. Автомагистраль сократит время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часов (вместо нынешних 12), объединит 5 регионов, свяжет 17 крупнейших региональных экономических центров, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов и повысит безопасность дорожного движения.