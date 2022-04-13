Первый весенний пал травы зарегистрирован во Владимирской области

В Муромском районе, около деревни Орлово, произошел первый в этом году весенний пал сухой травы. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Загорелась трава

Сообщение о возгорании сухой травы поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области накануне в 15.49. На место прибыли подразделения 15-ой пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали за 19 минут.

В работе принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники. При тушении использовались ранцевые огнетушители.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России

— Неконтролируемые палы сухостоя нередко становятся причиной крупных пожаров в населённых пунктах с большим материальным ущербом. Кроме того, ландшафтные пожары наносят вред флоре и фауне, — подчеркивают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожароопасный сезон

Напомним, что с 18 апреля во Владимирской области устанавливается пожароопасный сезон. Продлится он полгода, до 18 октября. В этот период запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора и отходов производства в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.

Год назад ситуация с природными пожарами в регионе была непростой. На тушение первых весенних палов сухой травы пожарные выезжали уже 10 апреля.

В прошлом году было зафиксировано 577 возгораний травы, огнём уничтожено более 1,5 тысяч га.

Страшные пожары из-за палов травы произошли в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.

Сотрудники МЧС обращают внимание: в связи с резким потеплением в предстоящие выходные дни повышаются риски возникновения ландшафтных пожаров из-за палов сухой травянистой растительности. Жителям региона напоминают, что сжигать мусор и сухостой можно лишь при соблюдении следующих условий:

– безветренная погода;

– участок для выжигания расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений;

– территория в радиусе 30 метров вокруг участка расчищена и отделена минерализованной полосой;

– не введён особый противопожарный режим;

– в наличии первичные средства пожаротушения.

Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест.

Нарушение требований грозит административным штрафом от 2000 рублей на граждан и до 200 000 – на юридических лиц.