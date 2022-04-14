Первая собака-космонавт пополнила коллекцию владимирского планетария

Ко Дню космонавтики во Владимирском планетарии появился новый памятный экспонат. Это собака-космонавт Лайка, первое животное, выведенное на орбиту Земли. Увидеть Лайку можно в космическом аппарате «Спутнике-2» через иллюминатор.

Стараниями школьников

Керамические миниатюрные скульптуры в технике белая глина-ангоб-глазурь выполнили учащиеся детской художественной школы Владимира Надежда Горбунова и Софья Шабаринова под руководством преподавателя Никиты Зайцева-Теплова.

Новый экспонат планетария порадует взрослых и детей.

Во Владимирском планетарии размещены модели первых трех искусственных спутников Земли. В 1980-х их передали сюда из выставочного зала Звездного городка. И теперь в «Спутнике-2» можно увидеть еще и собаку Лайку.

Появление нового экспоната приурочено не только ко Дню космонавтики. 28 апреля учреждению исполняется 60 лет.

Была Курявкой — стала Лайкой

Собаку Лайку запустили в космос 3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2». Настоящая кличка собаки — Кудрявка, но персонал переименовал её в Лайку из-за звонкого лая.

Лайка совершила 4 витка вокруг Земли и погибла через 7 часов после старта от перегрева. Изначально предполагалось, что она проживёт на орбите около недели. Возвращать космический аппарат с орбиты тогда еще умели.

На территории института военной медицины в Москве, где готовился этот важный космический эксперимент, установлен памятник Лайке, открывший людям дорогу к звездам. Он представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой стоит первая собака-космонавт.