Пенсия с выгодой

Число пенсионеров во Владимирской области растёт из года в год, а критерии при выборе банков остаются те же – надежность и удобство. Банки региона активно работают с пенсионерами – проводят обучение по финансовой грамотности, рассказывают о новых технологиях и возможностях, а также предлагают выгодные условия по вкладам. Современные пенсионеры проанализировали варианты и готовы поделиться отзывами.

«Надежно и удобно»

Антонина Алексеевна, пенсионер из г.Ковров:

«Я вышла на пенсию год назад. Внимательно изучала предложения всех банков, ведь при получении пенсии важно, чтобы было надежно и удобно. Причем аргумент о начислении денег за выбор банка для меня был не столь важным, мне нужно быть уверенной в том, что с моими зачислениями ничего не произойдет. Именно поэтому я выбрала Сбер. За год обслуживания я уже привыкла ко многим возможностям и привилегиям, которые есть у меня. Например, я подключила «СберСпасибо» и начала получать бонусы, а для тех, у кого пенсия в Сбере – они до 30%. Это очень выгодно, потому что потом бонусами можно оплатить покупки в магазинах, даже до 99%. На такие бонусы я уже приобрела много всего необходимого для дачи и огорода к новому сезону. Так для меня пенсия в Сбере начала приносить дополнительную выгоду, а это конечно удобно».

«Для активных пенсионеров»

Николай Константинович, пенсионер из г.Муром:

«Мне важно сохранять свой доход, а еще лучше преумножать его. Поэтому с наступлением пенсионного возраста я продолжил искать варианты для дохода – занимаюсь мелкой подработкой. Зачисление пенсии у меня совершается на Сбербанк. Я так привык – у меня и зарплатная карта в Сбербанке, поэтому и пенсию доверил этому банку. Для пенсионеров тут много хороших предложений: банк не просто зачисляет мою пенсию, но и проявляет большую заботу. Пенсионер, к примеру, может копить деньги на специальном вкладе «Активный возраст» — он накопительный, с хорошей доходностью до 15%, а открыть его можно даже имея лишнюю тысячу рублей. Можно пополнять и снимать деньги без ограничений, поэтому если будет туго с деньгами – просто снимаете, или же продолжаете копить, и еще получаете хороший процент. Мне такие условия очень нравятся, как раз для таких активных пенсионеров, как я».

«Молодежь советует»

Иван Григорьевич, пенсионер из г.Владимир:

«Добрый день. Мне уже 68 лет, пенсию я получал раньше в другом банке, но сейчас решил перейти в Сбербанк. Сейчас вся семья – и дочка, и зять получают зарплату через Сбербанк, поэтому молодежь советует и делится только хорошими отзывами. Перейти в Сбербанк оказалось совсем не сложно – составил заявление в офисе банка, по СНИЛСу и паспорту, потом всего лишь через три дня пришло подтверждение от Пенсионного Фонда, ну после стала приходить пенсия, всё по графику и без задержек. Это говорит о надежности банка, которому можно доверять не только пенсию, но и накопления. Поэтому я всем своим друзьям из нашего районного союза пенсионеров рекомендую именно Сбербанк. Так мы скоро и до подписок с доставками доберемся – будем тестировать все удобные сервисы и новинки, которые упрощают бытовые вопросы».

ПАО Сбербанк