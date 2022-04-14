Пенсионеры из Владимира поделились мнением об удобстве обслуживания в Сбербанке

Для людей зрелого возраста важна надежность и уверенность – вот почему очень важно выбирать финансового партнера, который не подведет. Чтобы пенсии зачислялись без задержек, оплата ЖКХ проходила моментально, а деньги на вкладах были надежно защищены. Всем этим условиям удовлетворяет крупнейший банк нашей страны Сбербанк. Мы провели опрос пенсионеров из Владимира и выяснили, что для них важно и почему они доверяют именно этому финансовому партнеру.

Регина Тимофеевна Сергеева, 78 лет

«С недавнего времени получаю пенсию на карточку. Дети настояли: хожу я сейчас с трудом, поэтому они подарили мне смартфон и научили пользоваться полезными функциями. Теперь вот оплачиваю газ, свет и коммуналку через QR-коды на квитанциях в Сбербанк Онлайн. Оказывается, очень удобно, на все про все буквально пару минут. Для меня еще важно, чтобы оставались чеки об оплате на бумаге. Так мне удобнее все контролировать. И в этом мне помог сын. Я ему отправляю электронные чеки, он их распечатывает и приносит мне».

Михаил Константинович Тылеев, 67 лет

«Клиент Сбербанка я уже много лет – больше 30 точно. Все это время доверяю только ему. Пенсию зачисляю на карточку. Деньги не снимаю, расплачиваюсь в магазинах безналично. Так удобнее: и мелочь карманы не рвет, и за расходами следить удобно. Девочки в офисе банка научили пользоваться через Сбербанк Онлайн функцией «Анализ расходов». Сразу видно, сколько получил и на что потратил. А благодаря тому, что часто расплачиваюсь картой, у меня потихоньку копятся бонусы «Спасибо». Расплачиваюсь ими в аптеке и экономлю на лекарствах».

Кристина Андреевна Толкачева, 72 года

«Последние 10 лет откладываю по чуть-чуть денег с каждой пенсии во вклад для своих внуков. Раньше, искала постоянно, где можно повыгоднее разместить вклад, гонялась за процентной ставкой. А потом вложила деньги в одну организацию, а когда этот «банк» разорился, выяснилось, что никакая компенсация мне не положена. Потому что оформлено все было не по правилам, а вклад мой был «тетрадочный». С тех пор доверяю свои деньги только Сбербанку. В офисах очень отзывчивые специалисты работают, всегда все подробно объясняют. В общем, больше не переживаю о своих деньгах».

Узнать об условиях по Сберкарте МИР для пенсий и социальных пособий, а также заказать ее можно онлайн на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк