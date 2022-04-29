Пассажирский автобус сгорел в Юрьевце

В микрорайоне Юрьевец областного центра сгорел автобус №21С. Пожар произошел накануне вечером на улице Ноябрьской. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Пассажиров на момент возгорания в салоне не было.

Сгорел дотла

Сигнал о возгорании поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 19.21. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара.

Вызов оказался поздним, на момент прибытия подразделений автобус был уже полностью охвачен огнем. Видео пожара сразу же распространилось в социальных сетях.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава МЧС России, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

О причинах случившегося пока не говорится. Их выясняет дознаватель МЧС России.

Напомним, что возгорания пассажирских автобусов случались в областном центре достаточно часто. Самый крупный пожар произошел в июле на парковке компании «АДМ». Огонь уничтожил сразу пять автобусов перевозчика.