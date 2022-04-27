Парки Владимира обрабатывают от клещей

Зоны отдыха Владимира зачищают от клещей. В парке «Дружба» акарицидная обработка пройдет завтра, 28 апреля. Уже со второй половины дня 29 апреля парк будет открыт для посещения.

Плановая обработка

Очищение зеленых зон от клещей — ежегодное плановое мероприятие, которое проходит в областном центре с середины апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству.

15 апреля обработали парк «Загородный», в мае работы будут продолжены на отдаленных участках зеленой зоны парка. 18-19 апреля обработали Центральный парк и «Добросельский».

— В парке «Дружба» из-за осадков, пришедшихся на запланированную дату обработки, ее перенесли на 28 апреля, — уточнила мэрия.

Процедура акарицидной обработки проводится специальной службой с использованием качественных препаратов, безопасных для человека.

Новые жертвы

За прошлую неделю от укусов клещей пострадали четыре человека, среди них два ребенка. Случаи зафиксированы во Владимире, Вязниковском, Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещи — переносчики множества опасных болезней.

Напомним, что на исследование клещей принимают во Владимире на улице Токарева, 5, каб. 9. Время работы лаборатории: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследование проводится на платной основе.

Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и вовремя начатое лечение помогут предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами, подчеркивают в Роспотребнадзоре.