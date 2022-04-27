Отопительный сезон завершится во Владимире 29 апреля

Мэрия Владимира озвучила дату окончания отопительного сезона. Это 29 апреля. Соответствующее постановление подписал глава областного центра Андрей Шохин. В постановлении отмечается, что такое решение принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Традиционно батареи в домах начинают остывать, когда такая температура держится в течение пяти суток.

Отключат, но не сразу

В последнее время немало жителей областного центра жалуются, что в квартирах слишком жарко и душно. Люди вынуждены открывать окна настежь и отапливать улицу.

Проблема перетопов особенно остро стоит весной, когда за окном припекает солнышко.

Обычно отопительный сезон во Владимире завершается к майским праздникам. В прошлом году, например, батареи начали остывать в домах с 6 мая.

Процесс занимает несколько дней. Отключить от тепла всех разом не получится. В городе более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

Капризы погоды

Отопительный сезон подходит к концу, а погода, как назло, начала портиться. Окончание апреля прогнозируется достаточно прохладным. Синоптики предупреждают о заморозках. В ночные часы температура опустится до минус одного градуса. Пик похолодания придется на утро пятницы, 29 апреля. К выходным станет немного теплее, однако так и не вернется в климатическое русло.

На следующей неделе столбики термометров устремятся вверх. В целом же май может оказаться теплее обычного. По крайней мере, так обещают синоптики.