Отмечаем Пасху как в старину и накрываем праздничный стол с традиционной русской посудой

Пасха на Руси испокон веков была не только самым светлым праздником, но и одним из самых веселых. Встречали Христово Воскресение торжественным богослужением в храме, а потом начиналась пора народных гуляний. После семи недель строгого поста и отказа от развлечений люди широко праздновали — с хороводами, песнями, играми.

В разных регионах продолжительность торжеств была разная. Где-то гулянья длились 3-7 дней, а где-то праздновали до самой Троицы.

Пасхальная трапеза

Утренняя Воскресная трапеза после Великого поста была одним из важнейших атрибутов празднования Пасхи. Стол должен был ломиться от угощений, а приготовление традиционных блюд начиналось еще тремя днями ранее — в Чистый четверг.

Обычная еда на Руси состояла из ржаного хлеба, овощей, круп, похлёбок. Но к Светлому празднику всякая хозяйка готовила самое сладкое и вкусное: сдобные куличи из белой муки, творожные пасхи и, конечно, крашеные яйца. Эти блюда освящали накануне в храме во время службы и приносили домой.

В начале трапезы отец семейства очищал первое яйцо, разрезал его и раздавал всем по кусочку. Считалось, что освященные яйца обладали целительными свойствами. Их красили много — чтобы всю пасхальную неделю дарить родственникам и соседям, угощать гостей, раздавать нищим.

Сейчас также принято украшать стол разложенными или расставленными в особых подставках яйцами. Российские производители посуды понимают, что на Пасху хочется собрать единую композицию из разных пасхальных блюд, чтобы и выглядело красиво, и есть было удобно.

Например, на Гжельском фарфоровом заводе выпустили специальные двухъярусные фарфоровые пасхальницы. На верхнем этаже устанавливается «царь» стола — праздничный кулич, на нижнем расставляются яйца на порционных подставках. Во время трапезы их можно раздать всем членам семьи. Такая пасхальница выглядит очень эффектно и занимает мало места на столе.

Удобны и тарелки для яиц, на которых яйца раскладывают по бортику, а в центр можно поставить кулич или пасху. В таком «сборе» их можно положить в корзину и отнести на освящение в церковь.

Придать застолью атмосферу праздника могут и наборы для специй в виде цыплят, курочек, расписных яиц.

Всё это расписано художниками завода исключительно вручную в классических гжельских традициях. Посмотреть и заказать украшения к Пасхе можно на сайте Гжельского фарфорового завода с быстрой доставкой по всей России.

Пасхальные игры

После утренней трапезы наступало время развлечений. Любимым было катание яиц, или «каталочки». Правила игры немного отличались от региона к региону, но смысл сводился к тому, что игрок скатывал крашеное яйцо по наклонной плоскости и пытался сбить им другие яйца внизу. Если получалось, игрок брал сбитое яйцо себе и продолжал игру. Если промах, в игру вступал следующий. Часто использовали для игры не куриные, а деревянные, расписанные яйца.

Всю пасхальную неделю в деревнях люди обходили дворы и поздравляли хозяев с праздником. Тех, кто ходил и поздравлял, называли «Волочёбники», и пели они специальные волочёбные песни.

Считалось, что такой визит приносит хозяевам удачу и процветание. Волочёбников принято было благодарить чем-то съестным, подарками или деньгами.

Увы, сейчас почти утрачена традиция обхода волочёбниками, но в наших силах восстановить её. И удивить родных и друзей, придя к ним с веселыми поздравлениями в Светлый праздник Пасхи.