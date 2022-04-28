Отключения горячей воды во Владимире начнутся с 11 мая 

Во Владимире сразу после завершения нынешнего отопительного сезона начнется подготовка к новому. Пойдут плановые ремонты труб, отключения горячей воды – все как обычно. Коммунальщики обещают, без горячей воды владимирцам придется терпеть максимум две недели. И, конечно, отключения пойдут поэтапно, в разное время в разных участках города.

Отключать тепло в квартирах начнут с 29 апреля, а горячую воду — с 11 мая.

— 4 мая филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приступает к проведению плановых гидравлических испытаний и ремонту теплосетей во Владимире. Все мероприятия будут проходить в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города. Они направлены на подготовку оборудования тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. В этот период поочередно будет временно приостановлено горячее водоснабжение, — пояснила пресс-служба филиала.

150 первых

В первый список попали жители порядка 150 домов. У них горячую воду отключат с 11 по 24 мая. Вот адреса:

1) Безыменского, дома 1, 1-а, 1-г, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 12, 14, 14-а, 14-б, 14-д, 13, 13-а, 13-б, 16, 16-а, 16-в, 15, 18, 18-а, 18-б,17-а, 17-б, 19, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 22-а, 23, 24, 26, 26-а

2) Большая Нижегородская, дома 95, 97-а, 107-а, 109-а;

3) Жуковского, дома 18, 20, 20-а, 22;

4) Комиссарова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2, 2-а, 2е, 3-а, 3-б, 4, 4-б, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10/13, 10-а, 12-а, 14, 18, 20, 22, 26, 28;

5) Куйбышева, дома 36, 36-а, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 52, 52-а, 54, 56, 58;

6) Погодина, дома 2-а, 2-б, 3;

7) Суздальский проспект, дома 11-а, 13, 13-а, 23-а, 25-а;

8) Соколова-Соколёнка, дома 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 4-б, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-г, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-б, 16, 16-а, 17, 17-а, 17-б, 17-ж, 18, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 23,24, 25, 26, 26-а, 27, 28, 29, 31.

Как и в прошлом году, гидравлические испытания закончат к концу лета.

— С начала летней ремонтной кампании Владимирский филиал провел в общей сложности более 300 гидроиспытаний теплосетей. Для того чтобы выявить слабые места на трубопроводах и своевременно выполнить ремонты, давление в сети повышали в полтора раза от рабочего, — сообщила пресс-служба «Т Плюс».

Телефон аварийно-диспетчерской службы «Т Плюс» — 53-22-20.

В прошлом году коммунальщики исследовали 650 км трубопроводов, обнаружили 226 дефектов, заменили 2,8 километров сетей. Кстати, для проведения испытаний горячую воду во Владимире отключали в среднем всего на 9 суток

Ремонт теплосетей

Ранее «Призыва» сообщал, что уже после майских праздников начнутся и ремонты теплосетей. Список работ редакция составила по контрактам, выставленным на портале госзакупок.

1) Суздальский проспект и улица Комиссарова — 34,1 миллион рублей

2) Улицы Усти-на-Лабе, 1-я Пионерская, Северная — 22,7 миллиона рублей

3) Улицы Фейгина, Крупской, Северная — 14,6 миллиона рублей

4) Улицы Верхняя и Нижняя Дубровы — 22,4 миллиона рублей

5) Улицы Строителей и Горького — 21,8 миллиона рублей

6) Проспект Ленина и улица Диктора Левитана — 29,2 миллиона рублей

7) Техническое перевооружение котельной Ю-З — 52,1 миллиона рублей

8) Техническое перевооружение котельной 301-го квартала — 12,7 миллиона рублей

9) Техническое перевооружение котельной «Автоприбор» — 3,1 миллиона рублей.

В прошлом году реконструкцию провели на 25-ти участках по улицам Егорова, Добросельской, Растопчина, Белоконской, Луначарского, Лермонтова, Разина, проспектам Строителей и Октябрьскому.