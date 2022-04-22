Особый противопожарный режим введен во Владимирской области

С сегодняшнего дня, 22 апреля, на территории Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Данная мера призвана предотвратить природные и ландшафтные пожары, рост которых уже зафиксирован. А впереди выходные дни, когда жители региона поспешат на дачи.

Горит трава

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, в регионе зарегистрировано 19 палов сухой травы. 12 из них произошли на территории населённых пунктов, 7 – вне их границ.

По каждому факту сотрудниками органов дознания проводятся проверки. К ответственности могут быть привлечены не только непосредственно лица, причастные к возникновению пожара, но и собственники земельных участков, которые не провели своевременную уборку и окос сухой травы, уточняют в чрезвычайном ведомстве.

На какой срок установлен особый противопожарный режим, не сообщается. Скорее всего, распространится он и на длинные майские праздники, когда жители региона традиционно отправляются на свои дачные участки, а также на пикники на природу. А значит, риски возникновения природных пожаров очень высоки.

Строго под запретом

На время действия особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в любых целях, в том числе сжигание мусора и приготовление пищи на огне. Ограничено посещение лесов.

Нарушителей ждут штрафы, при этом на время особого противопожарного режима они увеличиваются вдвое. На граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

Разводить костры и жарить шашлыки на открытом огне запрещено

Сообщать о возгораниях следует на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожароопасный сезон во Владимирской области установлен с 18 апреля. Продлится он полгода, до 18 октября. Соответствующее постановление накануне подписал глава региона Александр Авдеев.