Основные продукты для кулича стали на четверть дороже

Владимирские магазины и ярмарки активно предлагают товары к грядущему празднованию Пасхи. Один из главных христианских праздников православные отметят 24 апреля. «Призыв» подсчитал, как изменились цены на продукты, выступающие в качестве ингредиентов к символическому праздничному блюду – пасхальному куличу. Оказалось, что они подорожали в среднем на 23%.

Готовая продукция

Для тех, кто не привык готовить куличи дома, а довольствуется покупными, ассортимент в магазинах очень большой. Первыми на прилавках появились куличи с длительным сроком хранения. Их разместили на витринах в кондитерских отделах. Цены — от 250 до 450 рублей.

В прошлые годы встречались экземпляры и по 800 рублей. Но и выглядели они помпезно. Сейчас производители ориентируются на более скромные размеры и упаковку. И оформление самого продукта более классическое.

Местные хлебопеки завезли куличи в отделы с хлебобулочными изделиями. Цены умеренные — от 120 рублей за штуку. Сетевые магазины пекут праздничную продукцию и под своим брендом – тоже довольно доступно по стоимости.

Делаем сами

Для тех, кто все же любит готовить куличи своими руками, редакция «Призыва» скалькулировала затраты. Возьмем классический рецепт. Туда входят дрожжи, ванилин, цукаты, мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло.

За год основные продукты по этой рецептуре подорожали на 23%, если ориентироваться на средние цены от Владимирстата. В прошлом году продукты на небольшой кулич обошлись бы в 180 рублей, а в этом — в 222 рубля.

Лидером по росту цен стал сахар. Год назад он стоил 49 рублей, а сейчас – 90 за кг. Дефицита больше нет — все, кто хотел, сделали себе запасы. В сетевых магазинах в простой упаковке сахар можно найти даже за 60 рублей за кг.

Кроме того, сейчас на отдельных стойках выставлены смеси для приготовления куличей. Стоит это всего 50-70 рублей. Содержимое надо залить водой и выпечь в духовке, украсить глазурью и цукатами.

Другие продукты

На торговых прилавках появились красители и декор для пасхальных яиц. За год цены эту продукцию увеличились, но не критично. Выбор упаковок по наборам, цветам, функционалу огромен. Цена от 15 до 80 рублей.

И еще немного о подсчетах. Мы ориентировались и на ценники, которые сами увидели в магазинах, и на данные статистиков. Средние цены Владимирстата скромнее, чем реальные в магазинах, но все же рост тоже достаточно заметен. За год молоко подорожало с 58 до 70 рублей. Цены на муку подросли с 44 до 52 рублей. Сливочное масло теперь стоит 763 рубля, а яйца — с 83 до 90 рублей за десяток.