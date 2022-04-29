Окончание отопительного сезона во Владимире перенесли

Майские праздники жители Владимира встретят с теплыми батареями в своих квартирах. Сроки окончания отопительного сезона опротестовала прокуратура. Центральное отопление планировалось начать отключать сегодня, 29 апреля.

Батареи не остынут

Окончание отопительного сезона во Владимире посчитали преждевременным. В мэрию поступил протест прокурора на постановление об окончании отопительного периода.

— Во исполнение протеста прокурора города Владимира от 28.04.2022 администрация города Владимира отменила свое постановление от 26.04.2022 № 1719 «Об окончании отопительного периода 2021/2022 года». Таким образом, жители встретят майские праздники в теплой обстановке, с горячими батареями, — уточняют в мэрии.

Вмешалась погода

По всей видимости, на такое решение надзорного ведомства повлияло похолодание. Температурный фон отстает от положенной нормы. В первомайские ночи сохранится зябкая погода — воздух будет остывать до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков на почве. Днем столбики термометров с трудом преодолеют отметку плюс десять. А между тем отопление отключается при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток поднимается выше +8 градусов.

Отключать отопление в домах должны были с 29 апреля

О новых сроках окончания отопительного сезона пока не сообщается. Городские власти утвердят новое постановление и опубликуют его позже. Обычно отопительный сезон во Владимире завершается к майским праздникам. Хотя в прошлом году батареи начали остывать в домах с 6 мая.