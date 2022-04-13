Около 44 тысяч семей с детьми 8-17 лет получат новую выплату

Владимирская область подготовилась к предоставлению семьям с детьми нового вида финансовой поддержки. Из регионального бюджета на это выделили около 500 миллионов рублей.

Сколько дадут

Новая категория льготников — семьи с детьми в возрасте 8-17 лет со среднедушевыми доходами ниже 12 274 рублей. Особенности предоставления выплат и финансирование нового проекта обсуждали сегодня депутаты профильного комитета Заксобрания и руководство департамента социальной защиты.

Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения:

Согласно указу президента устанавливаются новые выплаты семьям, имеющих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Они устанавливаются с 1 апреля.

Часть финансовых затрат берет на себя федеральный бюджет, а часть — областной.

Выплаты будут производиться через отделения Пенсионного фонда.

Порядок будет такой же, как и для детей 3-7 лет.

В зависимости от дохода семьи будут получать от 50 до 100% от прожиточного минимума.

Ежемесячная сумма выплат на детей 8-17 лет будет от 5,9 до 11,9 тысячи рублей.

На выплату 44 тысячам семей на год потребуется 4,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 88%, или 3,6 миллиарда рублей, дает федеральный бюджет, а 12%, или 497 миллионов рублей, — региональный.

Суммы выплат:

— 5953 рубля — базовый размер;

— 8929 рубля — повышенный размер. Выплачивается, если при назначении базового размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения;

— 11906 рубля — максимальный размер. Выплачивается, если при назначении повышенного размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения.

Кому дадут

Право на выплаты семьи приобрели с 1 апреля, но заявление на выплату можно подать только с 1 мая. Его нужно написать в МФЦ, Пенсионном фонде или заполнить на портале госуслуг. Пока такого раздела в приложении нет.

— Документов от семей никаких не требуется. В налоговых службах и в самом Пенсионном фонде есть все данные о доходах и составе семей. В течение 10 дней семьи получат ответ, положена им выплата или нет, — пояснила Любовь Кукушкина.

Важный момент, с которым пришлось столкнуться всем семьям с детьми 3-7 лет, это учет имущества, всех видов доходов и наличия работы. Семьи с детьми 3-7 лет, когда год назад впервые оформляли эти выплаты, никак не ожидали, что будет учитываться доход от продажи квартиры или машины, что откажут в выплате тем, кто нигде официально не устроен и не имеет объективной причины не ходить на работу или не состоять на учете в центре занятости.

То же самое и для семей с детьми 8-17 лет. Отказы получат и те, у кого в семьях две машины или две квартиры. И неважно, в каком они состоянии, от какого производителя или какой площади.

Доход берется за последний год, не считая последних четырех месяцев. Главное, подать на выплату в течение полугодия, начиная с 1 мая. Попыток может быть достаточно много. В департаменте соцзащиты поясняют, что у некоторых семей менялись доходы и положение в семьи, за счет чего после какой-то попытки они все же приобретали право на выплату.

Пример семей с детьми 3-7 лет показателен. Такое также возможно и с семьями с детьми 8-17 лет. Важно, что выплата назначается на год. И не имеет значение, если материальное положение семьи изменится в течение этого периода.