Обещанные к сносу гаражи у Рпенского проезда проверят ревизоры 

Около 300 рядом со строящимся Рпенским проездом хотят снести. Их владельцы, разумеется, против. Городские власти, прежде решительно настроенные освободить муниципальную землю, сегодня в раздумье. Они хотят прислать в гаражный кооператив комиссию, чтобы та разобралась, как используют имущество — по назначению или нет? В выходные члены кооператива провели сходку – обсуждали, как действовать дальше.

Последняя неделя

Угроза сноса гаражей из-за строительства Рпенского проезда нависла еще прошлой осенью. Но до дела не дошло – гаражи спокойно простояли и осень, и зиму, и начало весны. Сейчас там висит объявление: освободить территорию до 29 апреля.

Мария Серопахова, председатель ГСК «Юбилейный»

Нам говорят убрать гаражи? А куда? Туда, куда предлагала администрация, никто не согласен. Это очень далеко.

И куда теперь всем? Во дворы? Так там и так все в машинах, даже детские площадки уже убрали.

Для многих гаражи — дом родной, клуб по интересам.

90% владельцев гаражей верят в администрацию, надеются на лучшее. В администрации заверили, что пока не решится окончательно вопрос, демонтажа не будет.

Все, кто за последнее время выехал и продал гаражи, сомневались в администрации, что они разрешат остаться.

Никто из владельцев гаражей убирать железные коробки не торопится. Более того, на днях члены ГСК провели масштабный субботник: убрали ветки, вывезли мусор, покрасили металлические конструкции.

Время на размышление

Последние месяцы владельцы гаражей без дела не сидели. Председатель ГСК Мария Серопахова всю зиму обивала пороги администраций и надзорных ведомств. В итоге добилась встречи с главой города. Андрей Шохин обещал, что лично все проверит и перепроверит.

На месте гаражей после запуска Рпенского проезда хотят сделать небольшой сквер.

По инициативе Шохина создали рабочую группу по изучению вопроса сноса гаражей. На первое заседание рабочей группы Марию Ивановну не позвали. Но там был помощник уполномоченной по правам предпринимателей Сергей Федяев.

Сергей Федяев, автоэксперт и общественник

Надо провести ревизию состава кооператива. На заседании рабочей группы было озвучено, что якобы люди давно живут не в этом районе, не ставят тут машины.

Нужно определить статус каждого участника кооператива: ветераны войны и труда, многодетные, инвалиды.

Администрация пытается узнать, есть ли реальная польза от гаражного кооператива, пользуются ли им люди.

Народная сходка

«Призыв» побывал в выходные на субботнике в ГСК. Людей собралось много. Все настроены сохранить свои гаражи. Среди владельцев много пенсионеров. Они на зиму ставят машины в гаражи, а в дачный сезон колесят от дома до садового участка. Тут же хранят заготовки, консервы.

Среди членов ГСК есть многодетные семьи. Те используют гаражи не только для хранения автомобилей, но и всех тех вещей, которые не помещаются дома.

— Они у нас прямо до слез переживают за гаражи. Мне вот радостно, что семь гаражей занимают молодые ребята. Им родители купили автомобили, они их там перебирают. Делом заняты, а не по подъездам шатаются, — делится своими чувствами Мария Ивановна.

Большинство владельцев гаражей готовы их облагородить, самостоятельно возвести стену или какое-то другое ограждение, чтобы не мешать Рпенскому проезду. И просят оставить их имущество в покое. Потому как переставлять его все равно некуда.