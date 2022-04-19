Новые возможности старых предприятий. Александр Авдеев посетил Карабаново

Александр Авдеев стал, пожалуй, первым руководителем области последнего времени, который обратил внимание на бывшие текстильные предприятия региона, от которых, правда, остались большей частью брошенные цеха и прочие пустующие здания. В городе Карабаново Александровского района он посетил комплекс местного текстильного комбината, принадлежащего сейчас ЗАО «Элиттекс».

Тяжёлое наследие лёгкой промышленности

Мощные здания текстильных предприятий, построенные ещё в царские времена, имеются во многих городах и посёлках Владимирской области: в Собинке, Лакинске, Камешкове, Петушинском и Вязниковском районах — их, наверное, десятки, оставшихся от лёгкой — лёгонькой такой — советской промышленности и представлявших в своё время настоящий текстильный кластер наряду с Ивановской областью, Подмосковьем и другими регионами центральной России.

В 1990-е с началом рыночных отношений заниматься изготовлением тканей стало невыгодно. Рынки сырья оказались за границей, в бывших республиках Средней Азии, поднявших цены до общемировых. Продукцию начали завозить импортную — оттуда, где и хлопок растёт, и дешёвая рабочая сила имеется: из Индии, Пакистана, Турции. А наши предприятия — кто раньше, кто позже — обанкротились.

Сказалась и хищническая политика новоявленных хозяев многих текстильных предприятий области. Взяв фабрики и комбинаты почти задарма — насколько позволяли механизмы примитивной приватизации — некоторые владельцы попытались выкачать из нового имущества быструю прибыль: продали всё, что можно, даже новые станки на металлолом, пускали с молотка здания и т.д. Были уголовные дела, как, например, по руководителю лакинской фабрики, но что толку?

Сегодня здания красного кирпича, где прежде крутились ленточные, ровничные, прядильные и ткацкие машины, большей частью заброшены. Иногда это просто жалкое зрелище, как например, в Собинке, где в прошлом самое крупное текстильное предприятие области — фабрика «Комавангард» напугает кого угодно видом зияющих оконных проёмов и разрушающихся корпусов.

Что делать с этим наследием, сказать сложно. Оно требует обслуживания, огромных коммунальных затрат и т.д. Большинство инвесторов, приходивших во Владимирскую область в последние десятилетия, не связывались с этим «наследием советской промышленности». Они предпочитали строить свои заточенные под конкретное производство здания, допустим, из сэндвич-панелей и других современных и экономичных материалов.

Тем не менее, старые корпуса еще могут сослужить хорошую службу. Если найдется хозяин. Александр Авдеев посмотрел, возможно ли такое в Карабаново.

Новые перспективы

Бывший Карабановский текстильный комбинат в настоящее время принадлежит ЗАО «Элиттекс». Возникший в последнее время общероссийский тренд на импортозамещение может дать этой территории шанс на «вторую жизнь».

— Администрация области и нынешние владельцы бывшей ткацкой фабрики прорабатывают проект организации на части свободных площадей новой промышленной площадки, — сообщила пресс-служба «Белого дома».

Сейчас ведутся переговоры с одним из предприятий Санкт-Петербурга, которое занимается производством микроэлектроники, о создании его мощностей в Карабаново.

— Если проект найдёт поддержку, то в Карабаново появятся современное производство, дополнительные рабочие места. Будем заниматься этим столько, сколько нужно! − прокомментировал Александр Авдеев итоги встречи с представителями ЗАО «Элиттекс».

Справка. Карабановский комбинат открыли ещё до революции. К 1980-м годам там было современное, хорошо оборудованное производство, в состав которого входило три фабрики – прядильная, ткацкая и красильная. Продукция продавалась по всему СССР и в более чем 20 странах мира. С 2003 года и до настоящего времени производственная деятельность там не осуществляется, а помещения находятся в неудовлетворительном состоянии.

По-хорошему, надо оценить состояние всего комплекса неиспользуемых зданий бывшей текстильной отрасли, выяснить, кто владельцы и какие у них планы на введение этого имущества в полезный оборот. К примеру, сейчас в сельском хозяйстве взят тренд на возвращение брошенных земель к нормативному состоянию — это жизненно важно. В том числе обращают внимание на «хозяев», имеющих, но не использующих землю по назначению. Их надо мотивировать — негативно и позитивно — на то, чтобы они рачительно распорядились своим имуществом: либо обрабатывали, либо передали (продали, сдали в аренду и т.д.) тому, кто будет это делать.

Тот же самый вектор необходимо задать для имущественного комплекса бывшей текстильной отрасли, как наиболее широко представленного во Владимирской области. Понятно, что эта задача выше регионального уровня и применительно к стране в целом может охватывать не только лёгкую промышленность. Но инициировать рассмотрение темы можно отсюда, с мест, одновременно помогая адекватным собственникам рационально использовать их имущество. Как это, возможно, произойдёт в Карабаново.