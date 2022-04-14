Новые кладбища планируют открыть рядом с Лесным и Бухолово

Администрация Владимира нашла две площадки под новые кладбища. Одну у микрорайона Лесной, вторую рядом с Бухолово. Первая площадка небольшая — в один гектар. Вторая гораздо крупнее — 52 гектара. Но перспективы устроить захоронения у Лесного более определенные, чем при бухоловском варианте.

Две площадки

На сегодняшний день более или менее определенная ситуация лишь с участком рядом с Лесным. Его приняли в муниципальную собственность в 2020 году. Он находится севернее деревни Новая Быковка Камешковского района.

Месяц назад мэрия заказала оценку воздействия на окружающую среду и обоснование размера санитарно-защитной зоны при открытии на этом участке кладбища. Подрядчик выполнит расчеты в этом году.

— Необходимы исходные данные по рациональному природопользованию, охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий, сооружений, трасс, безопасности условий жизни населения, — поясняют в документации.

Участок под Бухолово — перспективный. Там земли лесного фонда, находятся они рядом с Южным обходом Владимира. Путей с федеральной трассы туда нет. Добираться надо через Коммунар и Уварово. Дороги частично асфальтированы, частично — грунтовые.

Площадка учтена в проекте генплана города до 2041 года.

Планированием территории и подготовкой документов сейчас занимается МКУ «Благоустройство». Земли лесного фонда допускается использовать под захоронения, но кладбище не должно превышать 40 гектаров. Его придется делить и оформлять, — поясняли архитекторы во время общественных обсуждений проекта генплана.

К площадке в Бухолово пришли после того, как жители Злобино, находящегося неподалеку, наотрез отказались иметь некрополь у себя по соседству. Это тоже деревня, входящая в границы Владимира, только находится она по другую сторону Южного обхода. Попасть туда можно только через Шепелево.

Помешала трасса

К Владимиру относятся 14 действующих и два закрытых муниципальных кладбища. Общая площадь действующих составляет 140 гектаров.

В прошлом году городские власти выразили намерения расширить площади под захоронения. Хотели строить очередные этапы кладбища у деревни Высоково, а также разработать проектно-сметную документации на строительство кладбищ в микрорайонах Оргтруд и Лесной.

Планы мэрии скорректировал платный автобан М-12 «Москва-Казань». Он ограничил возможности главного городского некрополя — кладбища в Улыбышево. Там теперь в непосредственной близости от свежих могил вовсю прокладывают дорогу, снуют самосвалы, разгружают стройматериалы.

Резервы улыбышевского кладбища еще позволят какое-то время хоронить усопших горожан. Но надолго этого не хватит. Поэтому администрация ускоренно ищет альтернативу