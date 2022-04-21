Новая партия детской вакцины «Спутник М» поступила во Владимирскую область

Во Владимирскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник М». Всего 500 доз. Препарат предназначен для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Где привиться

Сейчас вакцина распределяется между детскими больницами и поликлиниками области, сообщила пресс-служба облздрава. Это уже третья поставка в наш регион вакцины «Спутник М», предназначенной для иммунизации несовершеннолетних.

С начала года во Владимирскую область доставили 1460 комплектов доз препарата. Первым компонентом привито 832 ребенка, из них 677 завершили полный курс вакцинации.

Вакцинация проводится в детских поликлиниках по месту жительства.

Напомним, что дети до 15 лет могут привиться с согласия родителей или других законных представителей (официальных опекунов). Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно.

Препарат «Спутник М» представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в пять раз. Препарат подтвердил свою высокую эффективность и безопасность. В его составе – обезвреженные частницы вирусов, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом. Достаточное количество антител сформируется на 42 день от начала иммунизации.

Меньше ста заболевших в сутки

Между тем заболеваемость коронавирусом во Владимирской области продолжает снижаться. Пятый день подряд за сутки регистрируется менее ста новых инфицированных. За минувшие 24 часа, по данным регионального управления Роспотребнадзора, заболел 71 житель региона.

Однако в ведомстве рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики и соблюдать все противоэпидемические требования. В том числе, проходить вакцинацию и ревакцинацию. Это поможет снизить риски не только для конкретного привитого человека, но и прервать цепочку распространения заболевания.

Первый этап вакцинации прошли свыше 652 тысяч жителей региона, завершили полный курс иммунизации более 628 тысяч человек.