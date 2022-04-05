Несовершеннолетнему вынесли приговор за смертельное ДТП в Струнино

Александровский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему виновнику резонансного ДТП. В аварии погиб подросток, еще один получил серьезные травмы.

Роковое столкновение

Смертельная авария произошла 30 августа прошлого года в Струнино. Суд установил, что в этот день на машине матери 17-летний подросток ехал по городу вместе с четырьмя несовершеннолетними пассажирами. На повороте водитель вазовской «одиннадцатой» не притормозил, автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево.

Авария произошла ночью, на улице было темно.

После столкновения машина загорелась. Но всех – и водителя, и пассажиров — успели вытащить из автомобиля.

В результате ДТП один несовершеннолетний пассажир скончался на следующий день в медицинском учреждении, другой получил серьезную травму.

Приговор суда

Суд приговорил подростка к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также в счет компенсации морального вреда в пользу матери погибшего несовершеннолетнего взыскано 500 тысяч рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Владимирской области.

При вынесении наказания суд учел, что обвиняемый раскаялся и добровольно возместил ущерб. В качестве смягчающих обстоятельств выступило также состояние здоровья несовершеннолетнего. Кроме того, строго не наказывать подсудимого просили и пассажиры автомобиля.

Мать виновного в ДТП подростка привлекли к административной ответственности за передачу автомобиля лицу, не имеющему прав, других родителей – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, говорится на сайте СУ СКР по Владимирской области.