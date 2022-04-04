Народная песня в современном контексте

Русская песня — это живое творчество народа. Пока она будет жить, будет жить и великая русская культура. Для сохранения и популяризации песенных традиций во Владимирской области стартовал проект «В хороводе были мы: народная песня в современном этнокультурном контексте». Его реализует АНО «Катариос», а главное действующее лицо — этновокалистка, арфистка и собирательница народных песен из Санкт-Петербурга Ирина Пыжьянова.

Концерты по всей области

Певица даст в области 12 концертов (6+). География ее выступлений в рамках проекта довольно обширна. Услышать уникальное исполнение смогут не только жители городов Гусь-Хрустального, Суздаля, Александрова, Мурома, но и сел Маринино, Павловское, Клязьминский Городок, поселков Малыгино и Муромцево. В афише концертов 16 неповторимых произведений, причем несколько из них — премьерные, которые она подготовила специально для своих владимирских слушателей.

Проект поддержан грантом президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 году.

У Ирины Пыжьяновой инновационный взгляд на мир традиционной песенной культуры. И его признали, отметили, полюбили. Ирина — победительница Russian World Music Awards 2019 в номинации «Лучший аутентичный проект», лауреат всероссийского фестиваля «Музыка Земли» в номинации «За вклад в развитие народного творчества».

— Раньше у меня было представление о народной музыке как о каком-то примитиве, — признался всемирно известный пианист и художественный руководитель Всероссийского фестиваля «Музыка Земли» Борис Березовский. — Но я услышал в ней сложную мелодику, гармонию, изысканность, ритмическое разнообразие. Знакомясь с фольклором, я стал делать постоянные открытия и увидел в нем формулы сплошного счастья, и сейчас мне кажется простой и очевидной мысль, что знаниям в области народной музыки нужно учить ребенка с самого детства.

Путь к сердцу

Ирина родилась в Перми и в основном поет песни своей малой родины — Пермского края. Также в ее репертуаре песни Урала, Сибири, Центральных регионов, южнорусские и севернорусские песни. А всего их более 400! И у каждой свой путь к ее сердцу – от экспедиционных записей и работы с архивами, которыми любезно делятся коллеги, до встреч с исполнителями народных песен на фольклорных и этнических фестивалях и удивительных находок в сети.

Критики пишут, что песни Ирины Пыжьяновой звучат по-другому, не так, как у большинства исполнительниц фольклора. Есть в ее голосе нечто неповторимое, свое собственное, делающее старинную песню более современной, близкой нам. И в то же время Иринин голос звучит, словно голос из далекого прошлого Руси.

Проект в нашей области продлится до октября.

Кроме концертов певица и музыкант проведет игровые семинары, где каждый участник сможет получить первые навыки пения в русской песенной традиции, разучить под ее руководством традиционную хороводную песню «Ладу, ладу», познакомиться с голосовыми техниками, характерными для этнического пения, узнать о его влиянии на современное исполнительское творчество и нашу жизнь.

Свое пение она сопровождает игрой на кельтской арфе. Почему арфа, ведь этот музыкальный инструмент родом из Ирландии, а она поет русские народные песни?

— Я сама часто задаю себе этот вопрос: «А почему арфа?» — говорит Ирина Пыжьянова. — Отвечу на него так: у народной песни и у кельтской арфы в моей жизни совершенно разные пути и время появления. Фольклор я пою с детства, а арфа появилась у меня около десяти лет назад. И я не планировала их соединять, это произошло в какой-то момент само собой: я вдруг услышала внутри, что пою одну песню под звучание арфовых струн. И так постепенно появилось несколько песен с арфой. Моё видение народных песен является авторской интерпретацией.