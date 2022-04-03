Накануне ремонта ограничили движение по мосту в Коврове 

С 3 апреля движение троллейбусов по путепроводу через железную дорогу в Коврове приостановили. Они будут разворачиваться на дороге перед мостом. Из-за аварийного состояния пролетных строений закрыли движение по правой полосе.

Тяжелый транспорт

Движение по мосту в Коврове ограничили после осмотра экспертов РЖД. Нагрузка конструкциям противопоказана. Ее нужно сократить по максимуму, пока идет подготовка к ремонту. Масса троллейбуса — около 12 тонн, это много, поэтому власти запретили движение всех «рогатых» — это маршруты №2, №4, №8.

— С 3 апреля троллейбусы будут разворачиваться перед пешеходным переходом в районе центральных проходных ОАО «ЗиД». Остановку от отдела кадров ОАО «ЗиД» переносится в заездной карман на площади Воинской славы, правую полосу на проспекте Ленина от Шмидта до моста выделят для движения маршрутных транспортных средств, а перед остановкой установят новые светофорные объекты, чтобы отрегулировать движение по полосам и дать возможность троллейбусу развернуться, — пояснил директор троллейбусного управления Николай Белокуров.

В северную часть города троллейбусы ходить перестанут. Их место займут автобусы. Билет будет действовать как в троллейбусе, так и потом в автобусе.

Работают нижегородцы

Ремонта путепровода ждут очень давно. В 2016 году мост обследовала столичная контора, выявив множество недостатков. Разболтались парапетные ограждения, защитный слой пролётных строений и опор отвалился, нарушилась герметичность швов.

Ковровские власти много лет добивались субсидии на ремонт от региона.

В 2021 году деньги получили, но совсем не в том объеме, который необходим. Администрация области выделила только 90 миллионов рублей — треть от необходимого. Остальное посоветовали изыскать на месте или выполнять работы этапами – год за годом.

В нынешнем году, наконец, все сложилось с финансированием. Но с торгами вышла неудача. Контракт на сумму 296,7 миллиона рублей должны были заключить в начале апреля. Однако на торги никто не заявился. Администрация Коврова нашла выход из ситуации.

— Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций между управлением городского хозяйства администрации Коврова и ООО «Мостостроительная фирма МПФ» (г. Нижний Новгород) подписан муниципальный контракт на капитальный ремонт путепровода на проспекте Ленина, — сообщила пресс-служба администрации Коврова.

Подрядчик приступит к работе после согласования внеплановых работ по установке дополнительных опор. Те обеспечат устойчивость и безопасность конструкции моста. В настоящее время данные работы согласовываются с руководством РЖД.

Продолжительность работ рассчитана на 18,5 месяцев, в результате будет отремонтирован участок протяженностью 131,6 метра. Сумма контракта составляет 315 миллионов рублей.

В эту сумму, кроме самих работ по капитальному ремонту, заложены расходы по подготовке рабочей документации, стройконтроль, авторский надзор, компенсация АО «Газпром газораспределение Владимир» за работы по переносу сетей. В 2022 году предстоит освоить 99,9 миллионов рублей.