На землях КФХ запретят строить жилье в 29 муниципалитетах Владимирской области

Во Владимирской области запретят строить жилье на землях, отданных под крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Запретят не везде, а избирательно. Закон с перечнем муниципалитетов, где нельзя заниматься домостроением, в первом чтении утвердили депутаты Законодательного Собрания области. В список вошли 29 территорий.

Будущие риски

Законопроект разработан администрацией области и детально изучен депутатами ЗС. До окончательного утверждения представителям двух ветвей власти предстоит объехать все земельные участки, попавшие под запрет (это им настоятельно рекомендовала сделать областная прокуратура), и взвесить все «за» и «против».

Второе чтение закона ориентировочно состоится в конце июля.

Составить запретный список решили после того, как с 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в 77-ю статью Земельного кодекса, разрешающие строить дома на землях КФХ. Чиновники переживают по поводу хаотичной застройки таких участков. Тем более что и до изменений закона многие владельцы земель сельхозназначения себя не сдерживали и возводили капитальные дома.

— Сколько у нас уже таких случаев, когда земли выкупают под КФХ, а там коттеджный поселок вырастает! Особенно в районах неподалеку от Москвы. На этих участках москвичи все лето живут. Но прокуратура правильно говорит, что нужно детально изучить все земли. На предмет, можно ли их вообще использовать для сельскохозяйственного производства, — рассуждает спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Ограничивать с умом

В поправках в Земельный кодекс имеется ряд ограничений: количество этажей — не более трех, общая площадь строения — не более пятисот квадратных метров, площадь застройки — не более 0,25 процента от площади земельного участка. Но на областном уровне решили, что нужен еще один критерий.

— Основной критерий — запретить строить жилые дома там, где не используется по назначению более 50% пахотных земель. Принимая во внимание важную роль малых форм хозяйствования в обеспечении социальной стабильности на селе и для исключения повсеместной хаотичной застройки земель сельхозназначения жилыми домами, администрация считает необходимым выделить территории, где не допускается строительство, — пояснил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

В список попали Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, ЗАТО Радужный, а также Вязниковский, Муромский, Селивановский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.

Отдельно выделили территории: поселок Великодворский в Гусь-Хрустальном районе, Бавленское, Есиплевское, Ильинское, Раздольевское в Кольчугинском районе, Илькинское и Дмитриевогорское в Меленковском районе, а также Собинку, Лакинск, Воршинское, Колокшанское, Копнинское, Куриловское, Рождественское, Толпуховское, Черкутинское в Собинском районе.

Все эти территории активно заняты сельхозпроизводителями. Здесь размещено много КФХ, СПК. Возделываются поля, выращивают зерновые и овощи, размещены комплексы по выращиванию животных, производству мяса и молока.

Таким образом, разрешается размещать жилые дома КФХ на землях сельхозназначения в шести муниципальных районах — Александровском, Гороховецком, Камешковском, Ковровском, Киржачском и Петушинском, а также на территориях отдельных муниципальных образований в четырёх районах.

Депутаты Заксобрания поинтересовались, как этот запрет соотносится с заявлением врио губернатора о необходимости наращивать темпы строительства жилья. Константин Демидов уточнил, что на селе важно ограничить именно стихийную застройку.

Кроме того, ранее глава региона Александр Авдеев говорил о том, что важно строить больше многоквартирных домов, в том числе арендного. Это повысит доступность жилья и привлечет в регион молодых специалистов в сферах промышленности, образования и здравоохранения.