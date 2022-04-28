На пожаре в Юрьевце спасли пожилого мужчину и женщину

Сотрудники МЧС России спасли двух человек на пожаре в частном доме. Через окно те просили о помощи. Разбив стекло, пожарные проникли внутрь и вывели из задымлённого дома пожилого мужчину и женщину. Ещё одного мужчину эвакуировали.

Горел дом и хозпостройки

Сигнал о возгорании в микрорайоне Юрьевец областного центра поступил накануне в 17.14. На место поспешили пожарно-спасательные подразделения. Горел дом и две хозпостройки — гараж и сарай.

Огонь распространялся быстро и мог в любой момент перекинуться на соседний дом. Но пожарные этого не допустили. Погибших и пострадавших нет.

— Сотрудники пожарно-спасательных подразделений сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара, — уточнила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Площадь возгорания составила 237 квадратных метров.

Пожарные также помогли эвакуировать с территории два автомобиля, которые могли загореться, если б огонь их достал.

Неисправность электропроводки

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, возгорание началось из-за аварийного режима работы электропроводки в помещении гаража.

Так как пожар обнаружили не в первые минуты его возникновения, огонь успел перекинуться на частный дом, находящийся в непосредственной близости.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).