На Пасху во Владимире выделят дополнительные автобусы до кладбищ

В день православной Пасхи, 24 апреля, до городских кладбищ Байгуши и Улыбышево во Владимире организуют четыре дополнительных рейса. Автобусы будут отправляться из разных точек города. Навестить могилы родных и близких владимирцы смогут уже с раннего утра, сообщила мэрия.

Где садиться

Стартовать пасхальные автобусы будут из трех точек города. Владимирцам, живущим ближе к Юго-западному району, логичнее воспользоваться остановкой на площади Победы. Для жителей Доброго автобусы будут подаваться к дому № 5 на Суздальском проспекте. Наконец, из центра автобусы пойдут от улицы Гагарина, 10.

На кладбища Улыбышево и Байгуши автобусы начнут ходить с 6.30.

На маршрутах «Площадь Победы — кл. Улыбышево» и «Суздальский пр-кт,5 — кл. Улыбышево» дополнительно предусмотрена посадка пассажиров на остановках «Улица Муромская» и «Загородный парк».

Цена билета

Проезд до кладбища Улыбышево от начального места старта обойдется в 60 рублей. Билет до кладбища Байгуши будет стоить 45 рублей. За эту же сумму можно будет добраться от одного кладбища до другого.

Право бесплатного проезда на маршрутах предоставляется героям Советского Союза, героям Российской Федерации, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, почётным гражданам Владимирской области, почётным гражданам Владимира, а также детям в возрасте до 7 лет.

Пока синоптики обещают на 24 апреля теплую погоду — до +15 градусов.

Дополнительные автобусы традиционно запускают на Пасху. Исключением, пожалуй, стал прошлый 2020 год. Из-за пандемии коронавируса вход на кладбища во Владимирской области был запрещен.

Ранее «Призыв» подсчитал, как изменились цены на продукты, выступающие в качестве ингредиентов к символическому праздничному блюду – пасхальному куличу. Оказалось, что они подорожали в среднем на 23%.