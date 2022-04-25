На Пасху в Вязниковском районе сгорел сельский клуб

Крупный пожар произошел в пасхальное воскресенье в поселке Сергиевы горки Вязниковского района. Сгорел сельский клуб. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар на Пасху

Сигнал о возгорании поступил в ГУ МЧС России по Владимирской области 24 апреля в 16.38. Когда пожарные были на месте, клубы черного дыма валили из-под кровли одноэтажного здания клуба.

— Пожарные не дали огню распространиться по всему строению и ликвидировали горение. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество 3 комнат, чердачное помещение на общей площади 300 квадратных метров, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

На момент пожара в клубе никого не было. Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС России.

Трагедия в Ковровском районе

Еще один пожар произошел сегодня рано утром в Ковровском районе. Загорелись сараи в поселке Новый. Огонь быстро распространился по всем строениям.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

При разборе конструкций на месте пожара обнаружили погибшего 40-летнего мужчину. Причина пожара также устанавливается.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).