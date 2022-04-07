Муромлянин потребовал более миллиона рублей за ДТП с упавшим деревом

Житель Мурома подал иск на администрацию Судогодского района. Та, по его утверждению, не убрала с дороги дерево, и в результате произошло ДТП. Пострадал автомобиль истца и сам заявитель.

Помеха на дороге

Авария произошла на дороге «Владимир-Муром» в декабре прошлого года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Объезжая упавшее на проезжую часть дерево, мужчина столкнулся с другим автомобилем. В результате пострадал сам и попал на дорогостоящий ремонт своей машины.

Работы оценили в более чем миллион рублей.

Истец настаивает, что администрация Судогодского района не обеспечила безопасность на дороге, что и привело к аварии. Теперь пострадавший требует возместить стоимость ремонта автомобиля, судебные расходы, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Заседание суда пройдет 11 апреля.

Между тем в судах региона достаточно часто рассматриваются иски о взыскании ущерба, причинённого из-за упавших деревьев. Ранее «Призыв» рассказывал, как житель Владимира отсудил более 136 тысяч рублей на ремонт автомобиля. Гнилое дерево упало на транспортное средство во дворе дома, на стоянке.