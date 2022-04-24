Митрополит Тихон выступил с Пасхальным обращением к владимирцам

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравил паству со Светлым Христовым Воскресением. «Радость вошла в наши дома и в нашу православную Россию!» — сказал он в начале своего обращения. Владыка призывал прихожан нести эту радость в коллективы и семьи, а закончил речь пожеланиями успехов в духовной жизни и трудах.

В праздничном обращении Его преосвященство обратился к теме добра и зла, искупительной жертвы, без которой невозможно победить грех, а также к теме вечной жизни, которую люди получают «после» и за которую, возможно, следует пострадать «здесь».

Праздничные мероприятия между тем продолжаются. В 11 часов прозвучит Пасхальный звон на звоннице Успенского кафедрального собора, а важнейшее событие – встреча Благодатного огня – состоится в 17 часов у Золотых ворот Владимира. Богослужение проведёт Стефан, епископ Ковровский.

В 17 часов начнётся 20-минутный праздничный колокольный звон во всех храмах города.

Кроме духовенства и рядовых прихожан в празднестве у Золотых ворот будут участвовать военнослужащие, казачество и студенты юридического института. Встретив Благодатный огонь, православные под пение канона прошествуют в Успенский собор.

По прибытию крестного хода в главный храм области последует осенение огнём, его раздача, ектения сугубая (особая форма совместного моления), отпуст (благословение молящихся на выход из храма) и торжественное провозглашение слов «Многая лета!»

…Обращаем внимание автомобилистов и пассажиров: во время встречи Благодатного огня и крестного хода центр Владимира перекроют для движения транспорта, но есть объезды.