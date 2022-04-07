Митрополит Тихон сообщил о планах епархии на Успенский собор

Успенский кафедральный собор Владимира может отойти в управление Русской православной церкви. Сейчас большей частью храма номинально владеет Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Процесс передачи — длительный, занимает до шести лет, но даже после того, как собственником храма станет РПЦ, для туристов ничего не изменится: музей точно также будет проводить экскурсии, сообщил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Для пользы дела

Передача культовых объектов конфессиям — не только православным, но и любым, представленным в России — идёт по принятому в 2010 году федеральному закону о реституции церковного имущества. Заявку о возвращении целого ряда объектов, когда-то относившихся к РПЦ, Владимиро-Суздальская епархия составила ещё несколько лет назад, в бытность митрополита Евлогия. В список включили, в том числе, и шедевры белокаменного зодчества, например, Ризположенский храм Золотых ворот.

Была создана согласительная комиссия, в которую наряду с представителями РПЦ вошли сотрудники Минкульта РФ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Понимая, что вопрос о реституции довольно сложный, долгий и щепетильный, процесс передачи ряда объектов решили отложить. Однако недавно епархия направила в Росимущество заявку, в которой просит передать ей в безвозмездную собственность Успенский собор.

Собору нужна реставрация, и епархия может активно в этом участвовать, считает митрополит Тихон.

— Мы считаем, что дело у нас пойдет лучше по восстановлению собора. Потому что у нас есть люди, которые неравнодушные, которые хотят, чтобы он был восстановлен. Когда дело касается государственных служб — скорость уменьшается, потому что много нужно пройти много инстанций, — сказал владыка.

Епархия намерена реставрировать собор локально. Сделать общий проект на все работы, а уж тем более реализовать его, не под силу никому. А вот по частям — можно.

В списке первоочередных работ митрополит Тихон назвал модернизацию подсветки. Дело тоже очень затратное. Заказать проект стоит около полумиллиона рублей, а купить и установить одни только прожекторы — несколько миллионов.

Но благотворители (митрополит чаще употреблял слово «благодетели») есть, причём идущие на масштабные пожертвования. В Суздале, например, стараниями одного человека были отреставрированы сразу восемь храмов.

Деликатная тема

Особых препятствий к смене собственника Успенского собора нет, считают в епархии. Музей имущества в храме не имеет. Он лишь проводит экскурсии. Механизм этого дела отработан годами. Службы проводятся в одно время, организованные туристы посещают храм в другое. То же самое по оплате: давно разграничили, кто и в каких объёмах платит за электричество, воду и другие коммунальные услуги.

С правовой точки зрения тоже всё нормально. Собор вернули православным в 1944 году, когда на фоне тяжелой военной ситуации изменилось отношение государства к церкви. Там возобновились богослужения, образовался приход. Позже — когда точно, неизвестно — храм передали и музею. Установили совместное использование собора: священнослужители под свои цели, музей под свои. А когда вышел закон о реституции, епархия решила вернуть себе имущество. Что не лишает ВСМЗ возможности осуществлять деятельность.

С 1950-х годов РПЦ участвует в реставрации Успенского собора.

— За эти годы на соборе 15 раз проводились реставрационные работы. Основные укрепления стен, ремонт вентиляционных систем, реставрация росписей была за счет средств Московской патриархии в 1950-53 годах. Потом в 70-х годах была масштабная реставрация за счет федерального бюджета. Средства самого прихода задействованы были несколько раз, — перечислил митрополит Тихон. — Последнее время музей-заповедник при Светлане Мельниковой вкладывал: в 2019-2020 годах была реставрация наружных дверей, белокаменных крылец, установка нового светового оборудования для подсветки фресок Андрея Рублева и Даниила Черного.

С переходом в лоно церкви ремонтные и реставрационные работы будут также проходить с участием бюджета, поскольку шедевр белокаменного зодчества — это историко-культурный памятник, охраняемый государством; и с участием епархии, которая может мобилизовать собственные средства и пожертвования меценатов.

На вопрос об отношении руководства ВСМЗ к передаче собора митрополит Тихон ответил очень обтекаемо и тактично. Мол, об этом лучше спросить в самом музее. При этом он допустил, что там могут быть не в восторге от начавшегося процесса, поскольку «тема собственности – очень деликатная».

Разные нюансы

Повторимся — вопрос о собственности может рассматриваться годами. В епархии это понимают и не торопят процесс. Сложности учитывают. К примеру, просили передать ряд неиспользуемых помещений под нужды братии Спасо-Евфимиева мужского монастыря. Получили отказ: рядом хранятся музейные экспонаты, могут быть сложности с охраной. Епархия пока эту тему свернула.

В Гусе-Хрустальном церковь претендует на возвращение Георгиевского храма. Но там музейная экспозиция хрусталя, очень ценная и значимая для города стекольных мастеров. Куда её перенести так, чтобы это выглядело достойно, на уровне, ещё не решено. Опять же, тему сочли нужным не будировать.

Есть ещё ряд объектов, которые потенциально, по закону, могли бы отойти РПЦ, но в жизни это трудноосуществимо. Например, Воскресенская церковь во Владимире на улице Батурина, где сегодня находится госархив (из-за отсутствия куполов здание выглядит скорее светским, чем культовым). Чтобы там возобновились службы, архив должен переехать. А куда?

Или здание департамента имущественных и земельных отношений администрации области — оно находится на территории Рождественского монастыря. Все понимают, что ему там не место, но куда приткнуть чиновников, если всё-таки надумают съехать, никто пока не придумал и, надо полагать, в ближайшей перспективе не придумает.

А по Золотым воротам вопрос вообще сняли, заверил митрополит Тихон. Претендовать на Ризположенских храм, находящейся в верхней части сооружения, епархия не будет. При этом понимает, что исторический памятник — лицо города Владимира — нуждается в изменении всей окружающей обстановки. Надо прекратить автомобильное движение у Золотых ворот, сделать пешеходную зону, создать соответствующую среду.

…Так что торопиться с возвращением своего имущества епархия не будет. И из всех более или менее осуществимых больших задач на первом месте — Успенский собор. За него возьмутся всерьёз.

— Если безответственно относиться и доводить до такого состояния, когда все облезлое — то вы можете меня спросить: для чего ты взял этот кафедральный собор, для сего сидишь там среди грязи, плесени и хлама? Я же тоже гражданин России и мне тоже хочется, чтобы наше древнее белокаменное зодчество выглядело соответственно. Приезжают люди с разных стран и смотрят. Это же лицо наше, это наша культура! – сказал Тихон.