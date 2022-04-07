Митрополит Тихон сообщил о планах епархии на Успенский собор

Главный храм Владимира полностью вернут РПЦ

Успенский кафедральный собор Владимира может отойти в управление Русской православной церкви. Сейчас большей частью храма номинально владеет Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Процесс передачи — длительный, занимает до шести лет, но даже после того, как собственником храма станет РПЦ, для туристов ничего не изменится: музей точно также будет проводить экскурсии, сообщил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Для пользы дела

Передача культовых объектов конфессиям — не только православным, но и любым, представленным в России — идёт по принятому в 2010 году федеральному закону о реституции церковного имущества. Заявку о возвращении целого ряда объектов, когда-то относившихся к РПЦ, Владимиро-Суздальская епархия составила ещё несколько лет назад, в бытность митрополита Евлогия. В список включили, в том числе, и шедевры белокаменного зодчества, например, Ризположенский храм Золотых ворот.

Была создана согласительная комиссия, в которую наряду с представителями РПЦ вошли сотрудники Минкульта РФ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Понимая, что вопрос о реституции довольно сложный, долгий и щепетильный, процесс передачи ряда объектов решили отложить. Однако недавно епархия направила в Росимущество заявку, в которой просит передать ей в безвозмездную собственность Успенский собор.

Собору нужна реставрация, и епархия может активно в этом участвовать, считает митрополит Тихон.

— Мы считаем, что дело у нас пойдет лучше по восстановлению собора. Потому что у нас есть люди, которые неравнодушные, которые хотят, чтобы он был восстановлен. Когда дело касается государственных служб — скорость уменьшается, потому что много нужно пройти много инстанций, — сказал владыка.

Епархия намерена реставрировать собор локально. Сделать общий проект на все работы, а уж тем более реализовать его, не под силу никому. А вот по частям — можно.

Успенский собор Владимира

В списке первоочередных работ митрополит Тихон назвал модернизацию подсветки. Дело тоже очень затратное. Заказать проект стоит около полумиллиона рублей, а купить и установить одни только прожекторы — несколько миллионов.

Но благотворители (митрополит чаще употреблял слово «благодетели») есть, причём идущие на масштабные пожертвования. В Суздале, например, стараниями одного человека были отреставрированы сразу восемь храмов.

Деликатная тема

Особых препятствий к смене собственника Успенского собора нет, считают в епархии. Музей имущества в храме не имеет. Он лишь проводит экскурсии. Механизм этого дела отработан годами. Службы проводятся в одно время, организованные туристы посещают храм в другое. То же самое по оплате: давно разграничили, кто и в каких объёмах платит за электричество, воду и другие коммунальные услуги.

Главный храм Владимира позволяет проводить и службы и экскурсии

С правовой точки зрения тоже всё нормально. Собор вернули православным в 1944 году, когда на фоне тяжелой военной ситуации изменилось отношение государства к церкви. Там возобновились богослужения, образовался приход. Позже — когда точно, неизвестно — храм передали и музею. Установили совместное использование собора: священнослужители под свои цели, музей под свои. А когда вышел закон о реституции, епархия решила вернуть себе имущество. Что не лишает ВСМЗ возможности осуществлять деятельность.

С 1950-х годов РПЦ участвует в реставрации Успенского собора.

— За эти годы на соборе 15 раз проводились реставрационные работы. Основные укрепления стен, ремонт вентиляционных систем, реставрация росписей была за счет средств Московской патриархии в 1950-53 годах. Потом в 70-х годах была масштабная реставрация за счет федерального бюджета. Средства самого прихода задействованы были несколько раз, — перечислил митрополит Тихон. — Последнее время музей-заповедник при Светлане Мельниковой вкладывал: в 2019-2020 годах была реставрация наружных дверей, белокаменных крылец, установка нового светового оборудования для подсветки фресок Андрея Рублева и Даниила Черного.

С переходом в лоно церкви ремонтные и реставрационные работы будут также проходить с участием бюджета, поскольку шедевр белокаменного зодчества — это историко-культурный памятник, охраняемый государством; и с участием епархии, которая может мобилизовать собственные средства и пожертвования меценатов.

Сегодня Успенский собор находится не в лучшем состоянии

На вопрос об отношении руководства ВСМЗ к передаче собора митрополит Тихон ответил очень обтекаемо и тактично. Мол, об этом лучше спросить в самом музее. При этом он допустил, что там могут быть не в восторге от начавшегося процесса, поскольку «тема собственности – очень деликатная».

Разные нюансы

Повторимся — вопрос о собственности может рассматриваться годами. В епархии это понимают и не торопят процесс. Сложности учитывают. К примеру, просили передать ряд неиспользуемых помещений под нужды братии Спасо-Евфимиева мужского монастыря. Получили отказ: рядом хранятся музейные экспонаты, могут быть сложности с охраной. Епархия пока эту тему свернула.

В Гусе-Хрустальном церковь претендует на возвращение Георгиевского храма. Но там музейная экспозиция хрусталя, очень ценная и значимая для города стекольных мастеров. Куда её перенести так, чтобы это выглядело достойно, на уровне, ещё не решено. Опять же, тему сочли нужным не будировать.

Музей Хрусталя в Георгиевском соборе

Музей Хрусталя в Георгиевском соборе

Есть ещё ряд объектов, которые потенциально, по закону, могли бы отойти РПЦ, но в жизни это трудноосуществимо. Например, Воскресенская церковь во Владимире на улице Батурина, где сегодня находится госархив (из-за отсутствия куполов здание выглядит скорее светским, чем культовым). Чтобы там возобновились службы, архив должен переехать. А куда?

Или здание департамента имущественных и земельных отношений администрации области — оно находится на территории Рождественского монастыря. Все понимают, что ему там не место, но куда приткнуть чиновников, если всё-таки надумают съехать, никто пока не придумал и, надо полагать, в ближайшей перспективе не придумает.

Женщина стоит на Козловом валу на фоне Золотых ворот

Ризположенский храм Золотых ворот остаётся в распоряжении музея

А по Золотым воротам вопрос вообще сняли, заверил митрополит Тихон. Претендовать на Ризположенских храм, находящейся в верхней части сооружения, епархия не будет. При этом понимает, что исторический памятник — лицо города Владимира — нуждается в изменении всей окружающей обстановки. Надо прекратить автомобильное движение у Золотых ворот, сделать пешеходную зону, создать соответствующую среду.

…Так что торопиться с возвращением своего имущества епархия не будет. И из всех более или менее осуществимых больших задач на первом месте — Успенский собор. За него возьмутся всерьёз.

 — Если безответственно относиться и доводить до такого состояния, когда все облезлое — то вы можете меня спросить: для чего ты взял этот кафедральный собор, для сего сидишь там среди грязи, плесени и хлама? Я же тоже гражданин России и мне тоже хочется, чтобы наше древнее белокаменное зодчество выглядело соответственно. Приезжают люди с разных стран и смотрят. Это же лицо наше, это наша культура! – сказал Тихон.

Фото «Призыва» и пресс-службы Владимиро-Суздальской епархии

Автор:
Лившиц Николай

Лившиц Николай

Главный редактор

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