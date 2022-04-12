Михаил Тихонравов: что вы знаете о конструкторе космических ракет из Владимира?

«Безусловно, основоположником самой мысли о прорыве в космос нужно считать К. Э. Циолковского. Он же разработал основные принципы полета в безвоздушном пространстве, открыл фундаментальные законы. Ну, а практическими воплотителями стали С.П. Королев и М.К. Тихонравов. Их мощнейший многолетний союз – одно из самых замечательных явлений в нашей истории» (профессор Московского авиационного института Георгий Пашков)

Сегодня — День космонавтики. Владимирская область имеет прямое отношение к целому ряду людей, посвятивших себя покорению космоса. Один из них — ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Михаил Клавдиевич Тихонравов.

Он родился 29 (16 по старому стилю) июля 1900 года во Владимире. Всю жизнь он оставался в тени славы своего друга и начальника Сергея Павловича Королева. Но вместе они составляли ту силу, которая потрясла мир. Имя Тихонравова почти неизвестно, а ведь он причастен к большинству важнейших событий, оставивших след в истории советской космической программы. С помощью этого теста давайте вспомним важные вехи жизни и достижения нашего выдающегося земляка.