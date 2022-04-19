Мэрия Владимира снизила требования к жилью для детей-сирот

Администрация города Владимира тщетно пытается купить квартиры детям-сиротам. В нынешнем году она предприняла уже несколько таких попыток – безрезультатно. К новым торгам — почти на 20 жилых помещений, мэрия подошла, существенно снизив требования к покупаемым объектам. Возможно, это позволит привлечь продавцов недвижимости.

Цены не устраивают

В 2022 году администрация Владимира должна купить 25 жилых помещений для детей-сирот. На это отпущено 56 миллионов рублей. Большую часть денег дала область.

Сложность приобретения — в ценах на квартиры. Мэрия ориентируется на объявления о продаже жилья на «Авито». На последних торгах она даже делала ссылки на конкретные предложения. Но если перейти по этим ссылкам, то увидим либо более высокие цены, чем те, что указаны в объявлении, либо сообщение, что квартира давно снята с продажи.

Стоимость квадратного метра по указанным объявлениям колеблется от 83 до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Однако на предложения мэрии с такой ценой никто не откликнулся. Мэрия повышала стоимость на небольшие суммы — от 10 до100 тысяч рублей за квартиру – эффекта это не дало.

Снижение планки

В документации на новые торги убрали такой критерий, как присоединенные территории, где нельзя предлагать жилье. То есть теперь детям-сиротам можно купить квартиры в Юрьевце, Энергетике, Лесном, Оргтруде.

— Многоквартирный жилой дом не должен быть признан аварийным. Жилой дом не должен иметь деревянные перекрытия. Этажность дома должна быть не менее трех этажей. Год постройки — не ранее 1965 года. Жилое помещение должно отвечать санитарным и техническим правилам, — перечисляются минимальные требования в конкурсной документации.

Инженерная инфраструктура — стандартная: центральное отопление, водоотведение, холодное водоснабжение, электроснабжение. Горячая вода может быть с колонкой. Требования по внутренней отделке остается. Но можно либо поклеить обоями, либо покрасить, либо постелить линолеум, либо оставить старую паркетную доску. В ванной вообще допускаются оштукатуренные потолки и стены.

После снижения планки торги могут все же состояться.

В прошлом году Владимир смог приобрести 31 квартиру детям-сиротам на сумму 64 миллиона рублей. В региональном бюджете на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в этом году выделено 322,3 миллиона рублей. На эти средства хотят обеспечить жильем 232 человека.