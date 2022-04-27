Мэрии Владимира все же удалось купить 14 автобусов для города

Жители Владимира все же получат первую партию новых автобусов. Торги удалось провести с четвертой попытки. Первые три сорвались из-за жалоб потенциальных участников в УФАС. Поставка техники произойдет в кратчайшие сроки — в конце весны. Автобусы предоставит компания «ГлобалАвто».

От надежного производителя

Контракт на обновление подвижного состава между управлением транспорта Владимира и нижегородской компанией «ГлобалАвто» пока не подписали. Только вчера вечером региональное управление антимонопольной службы опубликовал решение о признании жалобы организации «МАЗ-центр Челябинск» необоснованной. Но мэрия уже разместила сообщение о покупке на официальном сайте — радоваться уже можно.

Поставщик обязан доставить автобусы в течение 15 дней с момента подписания контракта.

Во Владимир прибудут 14 автобусов. Из них дюжина – «ЛиАЗ 529267» на 30 посадочных мест и вместимостью 105 человек, и еще автобуса «ПАЗ 320415-14» на 23 посадочных места и вместимостью 59 человек.

Обе марки производит группа компаний «ГАЗ», куда входит и «ГлобалАвто».

— «Группа ГАЗ» – крупнейший российский производитель автобусов всех классов и назначений, работающих на различных видах топлива. Компания выпускает автобусы ведущих российских марок: ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и КАвЗ. Модельный ряд включает 20 базовых моделей автобусов и более 60 их модификаций, вместимостью от 16 до 200 пассажиров. Это автобусы всех классов и назначений, в том числе городские, пригородные, междугородные и туристические, автобусы специального назначения, — сообщила о себе компания на официальном сайте.

Туманные перспективы

Первая партия автобусов обошлась бюджету в 253 миллиона рублей. Их городу Владимиру предоставила область. Насчёт второй партии пока глухо. Ранее врио губернатора Александр Авдеев говорил, что Владимир получит или автобусы, или средства на их закупку. А глава города Андрей Шохин настоятельно советовал частным перевозчикам, работающим во Владимире, составить заявки в федеральные программы по обновлению автопарка.

— У администрации сегодня больше планов на обновление автобусов, чем у перевозчиков. У нас есть возможность приобрести автобусы для «Владимирпассажиртранс» на инфраструктурный кредит. Мы также составили заявку на участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Предполагается софинансирование в процентах. Частные перевозчики тоже могут заявиться. Правила программы позволяют, — заявил Андрей Шохин в феврале после выступления с годовым отчетом на горсовете.

Речь шла о федеральном проекте «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Этот проект входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Он дает возможность обновить общественный транспорт. Правительство РФ выделяет субсидию в размере 40-70% от стоимости автобусов, которую перевозчики могут направить на оплату первоначального взноса по лизингу на льготных условиях.

Во Владимире пока никто этой возможностью не воспользовался. Между тем сегодня в городе работают 9 перевозчиков, из них на новых «ПАЗах» и «ГАЗелях» ездит только один — «Виктория». В арсенале остальных — ржавые, прогнившие «МАНы», «МАЗы» и «ЛиАЗы». Ежедневно на дороги Владимира выходит порядка 200 старых автобусов и 20 относительно новых. К лету добавится еще 14. Соотношение явно не в пользу достойного качества обслуживания пассажиров.