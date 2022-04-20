Мама, сыновья и каратэ: история семейного увлечения

На татами мама и двое сыновей. Семейный выход. Так можно? Можно! Жительница областного центра Наталья доказывает это своим примером. Каратэ стало для неё и её ребят общим видом спорта. Причём мама вернулась к занятиям после перерыва в два десятка лет. И теперь в семье целых три каратиста!

Лиха беда начало

Наталье 33 года. Она закончила ВЗФЭИ по специальности «маркетинг». Трудилась в учреждениях финансовой сферы, а потом стала индивидуальным предпринимателем. Но это — работа, а вот с увлечением у неё большее постоянство: спорт.

Тут, наверное, сказалась целеустремлённость. И, без сомнения, хорошая генетика. Наследственность, проще говоря. Ведь отец Натальи в юности занимался лыжами и лёгкой атлетикой, а мама баскетболом.

— Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни, – рассказывает девушка. — Я и мой супруг посвятили ему основные годы детства и юности. В мою жизнь спорт пришёл примерно в 6-7 лет. Сначала в каратэ отвели мою старшую сестру. Потом нас уже двоих стали возить на тренировки в 31-ю школу к Константину Адамовичу Дробышевскому. И там я занималась примерно до 13-14 лет. Тогда же сдала экзамен на чёрный пояс – 1-й Дан.

Нет, не всё шло гладко. Какое-то время Наташа и её сестра пытались сопротивляться. Особенно летом так и тянуло пропустить занятия. Ещё бы – все дети как дети, гуляют, а тут собирай кимоно, отправляйся в спортзал, выдерживай нагрузки, уставай…

Но постепенно-постепенно наша героиня втянулась в спортивный процесс, в тренировки и соревнования — всё это ей было интересно. На первых своих соревнованиях, кстати, Наталья ничего не выиграла. Зато потом стала чемпионкой Владимира и области, а также заняла второе место на Кубке Москвы. Медали тогда давали редко, в основном игрушки, вазы. Один раз вручили целый столовый набор.

Тут, конечно, для лучшего обобщения маститые журналисты присовокупили бы фразу «каратэ стало смыслом всей её жизни», но не будем грешить против истины. Дальше у Натальи была вполне нормальная жизнь — учёба, работа, рождение детей…

Трудности выбора

…Учёба, работа, рождение детей. Именно так. Но как раз появление двух мальчиков – старшего Кирилла и младшего Артёма и способствовало тому, что Наталья вернулась в спорт. Сначала она привела в клуб «SAN-RIN» своих ребятишек, а потом надела кимоно и приступила к занятиям сама. Это произошло всего лишь год назад.

За год Наталья поучаствовала в 4-х соревнованиях, 3 из которых — областного уровня.

Кириллу сейчас 8 лет. Любознательный мальчик много знает про космос и динозавров, увлекается роботами и всем, что с ними связано. Непоседливому Артёму в конце июня будет семь, любит рисовать, собирать пазлы и конструкторы.

Распорядок дня у них очень плотный, каждый день и каждый час расписан. Школа или садик, занятия, уроки. И тренировки — три раза в неделю. Поэтому выходные для них маленькое счастье.

У Натальи легко получается совмещать материнство и занятия каратэ. Те дают возможность больше быть с детьми и делать с ними одно дело.

— В «SAN-RIN» я привела детей после долгих поисков, чем их занять, – делится Наталья. — Бассейн, бокс, рисование и музыка особого восторга не вызвали. И я решила по старой памяти попробовать каратэ. Я знала о существовании секции у нас в районе и написала её руководителю Александру Игоревичу Кузьмину — попросилась прийти и попробовать. К моей радости пробный урок прошёл успешно, там они встретили друзей из сада и из школы.

Владимирская региональная физкультурно-спортивная общественная организация Спортивный клуб «SAN-RIN» реализует проект «Карате — доступный спорт для всех!», который позволяет, в частности, ребятам из многодетных и малоимущих семей заниматься каратэ на льготных условиях либо совершенно бесплатно. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Заняты все

После того, как ребята отзанимались несколько недель, в каратэ вернулась и сама Наталья. Тренировки шли непросто, длительный перерыв давал о себе знать.

— В общем-то, я давно хотела возобновить занятия, но всё время что-то мешало. А сейчас вместо того, чтобы просто ждать детей на «родительской скамейке», я провожу время с пользой – развиваюсь сама. Сначала было сложно. Но упорство и желание доказать себе, что я могу больше, отступать не позволили, — говорит девушка.

Мальчишки занимаются только год, но у них уже есть успехи. В январе оба сдали на жёлтый пояс, есть медали с первенства клуба. У Кирилла недавно были первые областные соревнования, пусть и без награды, но с большими перспективами.

— Каратэ учит детей дисциплине, – не сомневается Наталья, — даёт возможность постоять за себя. И это не только спорт, но ещё и совершенствование ума, правильного мышления. Тренировки, дисциплина и наставления мастера развивают не только физическую, но и моральную выносливость. Ребенок становится уверенным в себе, спокойным и целеустремлённым.

Суть каратэ в том, что нужно быть сильным, но нельзя самому провоцировать конфликт. Детей учат уважать противника, двигаться к цели мирным путем и искать гармонию с окружающим миром. На занятиях ребята познают то, что дальний путь начинается с одного шага. И каратэ — это не столько боевое искусство, сколько философия жизни.

Спортклуб «SAN-RIN»: