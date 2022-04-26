Малороссия не раз становилась полем битв востока и запада

Один знакомый говорил: женитьба — штука особенная; это как бочка, где с одной стороны мёд, а с другой, простите, дерьмо. И тут уж неизвестно, с какого бока откроешь. Вот и история — неоднозначна. На её протяжении народы и воевали друг с другом, и крепко дружили. В ней можно найти всё.

В отношениях России с Украиной и раньше были острые моменты. Очень часто они были обусловлены политикой, выходящей за рамки двух государств. Особенно это проявилось три с половиной века назад. И участвовали в тех событиях уроженцы Владимирской земли.

Но для начала общий экскурс в прошлое. Историки подсчитали, что больше всего воевать России пришлось ни с Германией, ни монгольскими ханами, ни со шведами и турками, а с… Польшей! Именно Польское королевство, Речь Посполитая и Польская республика в разное время выступали авангардом Запада в противостоянии с Россией. А полем боя обычно становилась многострадальная Украина, или как ее называли прежде — Малороссия.

Сражения и победы

Упорную и кровопролитную борьбу за освобождение Украины от поляков, пытавшихся окатоличить православных малороссов, и Османской империи, сумевшей захватить не только украинские и южнорусские земли, но и почти пол-Европы (османы дошли до Вены и Будапешта) Россия вела в XVII столетии. Иноземцам активно помогала, говоря современным языком, «пятая колонна» — часть украинцев, воевавших на стороне западных захватчиков.

Среди выходцев из Владимирского края в этой борьбе отличились князья Ромодановские-Стародубские — прямые потомки великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода Большое Гнездо. В XVII — начале XVIII столетий князья Ромодановские занимали высокие посты в армии и в государственном управлении, причем на протяжении нескольких поколений становились боярами, то есть входили в состав Боярской Думы — тогдашнего Правительства России.

В качестве главнокомандующего русской армией на Украине неоднократно выступал боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский — воевода, дипломат и видный государственный деятель в правление второго и третьего царей из династии Романовых Алексея Михайловича и Федора III Алексеевича.

Самое раннее упоминание о князе Григории относится к 1653 году.

Именно 1 октября 1653 года в Москве был созван земский собор по вопросу о присоединении Украины к России, после чего туда были послано посольство, в состав которого вошли боярин В. В. Бутурлин, окольничий И. В. Алферов, дьяк Леонтий Лопухин и стольник князь Г. Г. Ромодановский.

В 1654 году князь Григорий Григорьевич Ромодановский стал участником известной Переяславской рады, принявшей историческое решение о воссоединении Украины с Россией. В марте 1655 года вместе со своим сотоварищем по посольству в Переяславль ближним боярином царя и опытным дипломатом Василием Васильевичем Бутурлиным князь Г.Г. Ромодановский был отправлен в город Белую Церковь для соединения с союзным войском запорожских казаков украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Поход был успешным, воеводы захватили у поляков несколько городов, глубоко вторглись в Галицию и осадили город Львов.

18 сентября князь Г. Г. Ромодановский, командуя отдельным отрядом, разгромил польского гетмана Станислава Потоцкого и захватил украинскую крепость Слонигородок. За важную победу над поляками Ромодановский был пожалован царем Алексеем Михайловичем окольничим (то есть, введен в состав Боярской Думы), приглашен к «государеву столу», получил в награду драгоценный кубок и дорогую шубу «с царского плеча» (орденов тогда на Руси еще не знали).

Новая измена

В 1658 году новый гетман Украины Иван Выговский изменил России и признал над собой власть польского короля Яна II Казимира Вазы, отдав страну на разграбление польским панам, а православных — под гнет католического духовенства. В поход на Украину вновь отправились полки во главе с князьями Федором Федоровичем Куракиным и Григорием Григорьевичем Ромодановским.

Они выбили оккупантов с Левобережной Украины, население которой не оказало почти никакой поддержки мятежному гетману. Немногочисленные попытки сторонников Выговского оказать сопротивление русским войскам воевода Ромодановский подавлял без особого труда.

В следующем году князь Григорий Григорьевич захватил и сжег крепость Борзну, затем, соединившись с Куракиным, разгромил Выговского под Нежином. Гетман бежал в Польшу, а на его место был избран сын Богдана Хмельницкого — Юрий Богданович. В Переяславле во время утверждения нового гетмана для его поддержки находился Григорий Ромодановский.

Но изменил и Юрий Хмельницкий, заключив тайный сговор с поляками. В союз с ним вступили крымские татары, которых подталкивала против России Османская империя.

Москва не желала масштабных боевых действий и кровопролития.

Воевода Ромодановский ограничивался лишь оборонительной стратегией — таков был приказ Москвы. Тем временем на Украине вновь взяли верх сторонники союза с Россией, а Хмельницкий-младший был изгнан.

Однако летом 1662-го он вернулся с новым польско-турецким войском и осадил Переяславль. Князь Григорий Григорьевич Ромодановский в союзе с верным русско-украинскому союзу гетманом Якимом Сомко выступил против изменника.

Русские войска в жестоком бою захватили укрепленный лагерь Юрия Хмельницкого под Каневом и наголову разгромили его полки. Незадачливому гетману чудом удалось избежать плена. Князь Г.Г. Ромодановский после этой убедительной победы отошел с войсками за Днепр, предоставляя казакам самим разбираться, кого они желают видеть своим гетманом.

Князь был пожалован в бояре и вошел в состав русского правительства в Москве. В сентябре 1668-го Ромодановский вновь был послан на помощь украинцам против поляков, освободив Нежин и Чернигов, которые осаждали польские войска.

В 1677-1678 гг. князь Г.Г. Ромодановский возглавлял Чигиринские походы русских войск против турок, оккупировавших южные области Украины. Несмотря на ряд ожесточенных сражений, в которых русские войска продемонстрировали храбрость и героизм, имевших полуторное численное превосходство турок разбить так и не удалось, а крепость Чигирин после длительной обороны была взорвана отходившим русским гарнизоном.

Потери турок составили около 30 тысяч человек — в 3 раза больше, чем у русских.

Владимирский князья

В боях с поляками, турками и их союзниками вместе с Г. Г. Ромодановским принимали участие и его сыновья Андрей и Михаил. Князя Андрея Ромодановского в одном из тяжелых боев взяли в плен.

Отец-главнокомандующий, считавший, что его дети не имеют права отсиживаться в тылу и посылавший их на самые опасные участки, отказался менять сына — молодого воеводу, на плененных вражеских командиров высокого ранга.

Князь Андрей провел в плену 13 лет, и лишь в конце жизни смог вернуться на родину.

Его младший брат Михаил получил боевое крещение под Чигириным, где проявил блестящие способности военачальника и стал заместителем у собственного отца. Стольник князь Михаил Григорьевич Ромодановский за боевые заслуги на Украине в 1678 году был пожалован в бояре, получив эту высочайшую степень всего лишь в 25-летнем возрасте.

Позже он стал одним из ближайших соратников Петра Великого, в правление которого вся Украины была освобождена от захватчиков как с запада, так и с юга.

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Комментарий специалиста:

Элла Фролова, кандидат исторических наук, директор «Историко-краеведческого музея Ковровского района»:

В нынешнем 2022 году будет широко отмечаться 870-летие основания Стародуба на Клязьме. Этот город-крепость основал в 1152 году великий князь Киевский Юрий Долгорукий — дед первого самостоятельного стародубского князя Ивана I Всеволодовича. Правнук этого Ивана князь Андрей Федорович Стародубский в Куликовской битвы командовал полком правой руки в победоносном войске Дмитрия Донского. Внук героя Куликовской битвы Василий Федорович Ромодан Стародубский стал основателем династии князей Ромодановских. Центром их владений являлось село Ромоданово в пределах нынешнего Ковровского района. Ромодановские несколько столетий находились на ратной службе, в том числе освобождая и защищая православную Украину от поляков, турок и набегов крымских ханов. Рассказ о семействе нашего земляка боярина и воеводы князя Григория Григорьевича Ромодановского наглядно демонстрирует историческое братство России и Украины, их общее славное прошлое, когда русские и украинцы плечом к плечу сражались за свободу и независимость своей Родины.