Летние веранды и кафе открываются во Владимире

Погода ещё неважная, холодно, но в мае, глядишь, наладится. В надежде на это центре Владимира обустраивают летние веранды. Они находятся около стационарных кафе, имеют крышу, комфортную мебель, освещение. А в некоторых, не дожидаясь тепла, припасли пледы, чтобы согреть посетителей не только фирменными блюдами и чашечкой кофе.

На свежем воздухе

В майские праздники все летние веранды уже откроют. Многие владельцы кафе и ресторанов основательно вкладываются с их устройство. Собирают деревянный каркас с узорными окнами, через которые можно любоваться видами Владимира, делают высокий настил, чтобы было сухо и чисто. На деревянных скамейках и стульях — мягкие разноцветные подушки. На столиках — лампы и свечи. В общем, все для романтической атмосферы и домашнего уюта.

Во Владимире работает 25 ресторанов, 137 кафе и 53 бара. Летом они открывают 61 веранду, из них 46 — в центре города, информирует управление экономики и потребительского рынка. На больших открытых площадках проводятся концерты, интеллектуальные игры и викторины, а также мастер-классы и квесты для детей.

Летние веранды создают по правилам, утвержденным муниципалитетом.

— Отделочные материалы должны соответствовать архитектурно-художественному облику города и декоративно-художественному дизайнерскому стилю благоустраиваемой территории. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного кафе, выполнять с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, — диктуют правила благоустройства.

При оборудовании сезонных кафе не допускается использование кирпича, бетона, сайдинг-панелей и остекления. Если летние веранды открываются по соседству, то они должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении.

Перекус на бегу

Также в майские праздники на улицах и в парках появятся и другие нестационарные объекты торговли и услуг. Лотки с мороженым, сахарной ватой, бургерами и сосисками, а также с кофе и лимонадом.

К слову, в парке «Добросельский» уже установили вагончик со всякими закусками и напитками. На открытии пунктов торговли для удобства детей и взрослых настаивал врио губернатора Александр Авдеев, когда посещал парк после завершения второго этапа реконструкции.