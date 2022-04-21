Крупный пожар случился в Костерево. Сгорел многоквартирный дом

Свидетелями крупного пожара стали жители Костерево Петушинского района минувшей ночью. Сгорел многоквартирный дом на улице Матросова. Там было 16 квартир. Пожарные эвакуировали пять человек: четырех взрослых и ребёнка. Один из жильцов, мужчина, не смог самостоятельно покинуть горящий дом. Огнеборцы вынесли его на руках.

Сгорел полностью

Сигнал о возгорании поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 00.17. Прибывшие на место пожарные подразделения выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, горела также кровля дома по всей площади.

Площадь пожара составила 480 квадратных метров.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухим деревянным конструкциям. В любой момент он мог перекинуться на соседние жилые дома. Но огнеборцы этого не допустили. На месте работали 35 человек личного состава и 9 единиц техники.

Остались без крова

Известно, что дом на улице Матросова расселялся. Из 16 квартир только 12 на момент пожара оставались жилыми. В доме проживали 19 человек, в том числе 4 ребенка. Сейчас они находятся у родственников и знакомых.

Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося сейчас устанавливает дознаватель МЧС России.

Жителям Владимирской области напоминают: при малейших признаках пожара незамедлительно звоните не телефоны 01 с городского, 101 и 112 с мобильного. Бдительность может спасти жизнь.