Крупный пожар случился в Костерево. Сгорел многоквартирный дом

Пожарные спасли пять человек

Свидетелями крупного пожара стали жители Костерево Петушинского района минувшей ночью. Сгорел многоквартирный дом на улице Матросова. Там было 16 квартир. Пожарные эвакуировали пять человек: четырех взрослых и ребёнка. Один из жильцов, мужчина, не смог самостоятельно покинуть горящий дом. Огнеборцы вынесли его на руках.

Сгорел полностью

Сигнал о возгорании поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 00.17. Прибывшие на место пожарные подразделения выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, горела также кровля дома по всей площади.

Площадь пожара составила 480 квадратных метров.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухим деревянным конструкциям. В любой момент он мог перекинуться на соседние жилые дома. Но огнеборцы этого не допустили. На месте работали 35 человек личного состава и 9 единиц техники.

Остались без крова

Известно, что дом на улице Матросова расселялся. Из 16 квартир только 12 на момент пожара оставались жилыми. В доме проживали 19 человек, в том числе 4 ребенка. Сейчас они находятся у родственников и знакомых.

Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося сейчас устанавливает дознаватель МЧС России.

Жителям Владимирской области напоминают: при малейших признаках пожара незамедлительно звоните не телефоны 01 с городского, 101 и 112 с мобильного. Бдительность может спасти жизнь.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области  

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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