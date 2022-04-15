Контракт строительства дороги в Пиганово выставили на торги

Во Владимире в микрорайоне Пиганово летом начнется строительство дороги по улице Березовой. Контракт на сумму 104 миллиона рублей выставлен на портале госзакупок. Срок реализации проекта — два года.

После пяти лет ожиданий

— По программе развития транспортной и инженерной инфраструктуры выделены средства на строительство дороги в Пиганово. Из областного бюджета — 28 миллионов рублей на 2022 год и 71,7 миллиона рублей на 2023 год. На условиях софинансирования город выделяет в 2022 году 22 миллиона рублей, — пояснили в администрации города.

Люди ждут дорогу больше пяти лет. Она нужна как владельцам частных домов, так и жителям нового квартала с многоквартирными домами.

Дорога соединит частный сектор по Березовой с домами на Бородинской.

В рамках этого контракта также скорректируют проект транспортной и инженерной инфраструктуры квартала. Ее выполнили 10 лет назад, и тогда ее ориентировочная протяженность была 1,9 километра. Сейчас — чуть более полутора километров.

Бюджетные средства будут потрачены только на дорогу по Березовой. Но для того, чтобы связать ее со старой дорогой в Пиганово, проходящей по Центральной, нужно заасфальтировать Бородинскую. Это обещал сделать застройщик новых домов в рамках комплексного освоения территории.

Снег сошел, а с ним и асфальт

Есть и еще одна хорошая новость. Пока жители ждут новую дорогу, мэрия, наконец, взялась за ремонт старой. На избавление от ям готовы потратить почти 7 миллионов рублей. На торгах контракт пока не размещен, но на виртуальной карте дорожного ремонта объект уже значится.

— В нашем микрорайоне есть инициативная группа жителей. Много лет она ведет переписку с чиновниками. Мы просим отремонтировать дорогу по Центральной. Но все годы городские власти говорили, что не могут этого сделать, поскольку дорога — на областной земле. Хотя на этапе строительства обещали и дорогу, и всю социальную инфраструктуру, — рассказывает житель Пиганово Артур Додонов.

В микрорайоне отсутствуют магазины, школа и детсад.

Редакция «Призыва» делала репортаж с Артуром зимой. Тогда дорога по Центральной выглядела кошмарно: наледь, волны и ухабы, проезжая часть заужена, тротуары почищены частично. Сейчас мало что изменилось. Снег и наледь сошли, а за ними и старый асфальт, и относительно новая асфальтовая крошка.

Такого плачевного состояния дороги не встретить даже в отдаленных микрорайонах города. А еще Центральная называется! Проехать в две полосы нереально – водители вынуждены друг друга пропускать. А про пешеходов вообще забыли. Те, кто так долго думал о ремонте и строительстве дороги в Пиганово, явно пешком не ходят.