Кинотеатры Владимира показывают премьеры и хиты

Во Владимире продолжают работать два кинотеатра — «Руськино» и «КиноМакс Буревестник». Они стараются поддерживать разнообразный репертуар. В расписании есть комедии, мультфильмы, ужасы и детективы. Еще зашла старая добрая классика советского и российского кино.

Вспомнить все

— Сегодня работаем очень оперативно. Кинопрокатчики за день-два присылают информацию о фильмах, возможных для показа. Готовы ставить в расписание интересные премьеры. Среди наших зрителей проводим опросы на выбор фильмов для показа. Всю оперативную информацию можно читать у нас в группах в социальных сетях, — пояснили в кинокомплексе «Руськино».

На этой неделе в «Руськино» ожидается сразу 4 премьеры: триллер, боевик, мультфильм и аниме.

Кинотеатры в условиях санкций отдельных кинокомпаний стараются выжить всеми возможными способами. Впервые в расписание ставят классику российского и советского кино: «Служебный роман» (6+) и оба «Брата» (18+).

В марте кинотеатр «Руськино» вынужденно сократил количество показов фильмов, были дни и вовсе без показов. Но в апреле все более или менее стабилизировалось. Кинопрокатчики нашли картины несанкционных компаний.

Льготы и скидки

При этом оба кинотеатра, работающих во Владимире, умудряются сохранять скидки на билеты в будние дни и для определенных категорий зрителей.

— Каждые понедельник, вторник и среду вы можете купить билет в кино всего за 160 рублей и посмотреть как обычные фильмы, так и новинки в 3D. Детский билет со скидкой в 50% предоставляется в будние и выходные дни детям до 12 лет. Льготные билеты за 130 рублей предоставляются учащимся в возрасте с 13 до 18 лет, студентам, пенсионерам, инвалидам, — сообщили в «КиноМакс Буревестник».

В сети «КиноМакс» представлено больше сеансов, чем в «Руськино». Также этот кинотеатр сохраняет в прокате фильмы, которые «крутили» еще до введения санкций.

Билеты в кинотеатры по-прежнему можно купить как на сайте, так и в кассах. Появились терминалы для бесконтактной покупки. В кинотеатрах работают бары. Так что просмотр фильмов возможен в привычном формате под хруст попкорна и хождение по кинозалу.