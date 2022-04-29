Какие законы вступят в силу с 1 мая 2022 года

В конце каждого месяца «Призыв» предлагает обзор законов, вступающих в силу в месяце грядущем. В мае 2022 года новаций ожидается не так много, но они будут достаточно важные. В том числе затронут и социальную сферу. Обзор сделан на основе информации, которую предоставила пресс-служба Госдумы РФ.

Соцдоплаты сохранят

При трудоустройстве по направлению центра занятости подросткам, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, сохранят социальные доплаты к ней. Раньше в этом случае доплат не было. Норма распространяется и на молодых людей, обучающихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Сейчас детям, потерявшим кормильца, ежемесячно доплачивают к пенсии около 2 100 рублей из федерального бюджета и 5 100 рублей из регионального.

Начнут выдавать пособие на детей

С 1 мая заявления принятые на госуслугах заявления о новых выплатах на детей будут направляться в ПФР. Выплаты положены семьям с невысокими доходами, имеющим детей от 8 до 17 лет. Деньги придут за период с 1 апреля.

Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество.

Соцвыплаты за долги не спишут

Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита. Если заемщик подтвердил свое согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства. Полный перечень социальных средств, которые запрещено списывать, есть в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

В частности, не могут подвергнутся взысканию пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, выплаты президента и правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми, денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Материнский капитал дадут отцам

С 1 мая расширятся возможности для отцов. Право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Также закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Сейчас материнский капитал составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго.

Увеличат сумму для быстрых платежей

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн рублей. Ранее это было 600 тыс. рублей.

За искажение истории накажут

За публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе

Второй мировой войны штраф составит:

для граждан — до 2 тыс. руб. либо административный арест до 15 суток;

для должностных лиц — до 4 тыс. руб.;

для юрлиц — до 50 тыс. руб.

При повторном нарушении наказание вырастет.