Как выбрать банк для получения пенсии?

Сегодня пенсионерам России предоставлены возможности выбирать удобные для себя способы доставки пенсии.

В целом, все варианты можно разделить на две части – получение пенсии на банковскую карту или на дом наличными деньгами Почтой России. Именно первый способ сегодня выбирает большинство Россиян, получающих пенсионные выплаты. По данным Пенсионного фонда России, получать средства на банковскую карту предпочитают свыше 70% получателей пенсий.

Преимущества карты перед наличными очевидны:

Не приходится бояться фальшивых банкнот или ошибки почтальона при выдаче пенсии.

Нет привязки к месту – пенсия придет на карту, независимо от того, находитесь ли вы дома, на даче или в путешествии. И вы сразу сможете пользоваться деньгами.

Нет опасности лишиться денег, если потеряется карта. Пенсия хранится на счете. Пластик же просто дает к ней доступ. Потерянную карту достаточно просто заблокировать. Деньги при этом останутся в сохранности.

Платить картой быстрее – из кошелька нужно достать только карту, а не несколько купюр и мелких монет. К тому же рассчитываясь картой, вы не услышите «нет сдачи, ищите купюры помельче».

Но как выбрать банк, в котором можно выпустить пенсионную карту? Есть целый ряд аспектов, которые следует учитывать, принимая это решение.

На что обратить внимание?

1.Стоимость обслуживания

В большинстве случаев обслуживание социальных карт в банках бесплатное, однако иногда банки вводят особые условия: например, обслуживание становится бесплатным при наличии на карте определенного постоянного остатка или от конкретной суммы безналичного оборота по карте.

2.Возможность подключить мобильный банк – или СМС-информирование

Мобильный банк удобен и позволит чувствовать, что финансы под контролем. Уведомление сообщит вам, когда пришла пенсия или списались деньги со счета. Желательно, чтобы стоимость мобильного банка была невысокой, или он предоставлялся бесплатно.

3. Комиссия за снятие наличных с карты

Некоторые банки вводят комиссию за снятие с карты наличных средств или дают очень маленький лимит на сумму снятия без комиссии. Будьте внимательны и заранее уточняйте этот момент у представителей банка.

4. Условия начисления кэшбека

Кешбэк — это возврат некоторой части расходов за безналичную оплату товаров и услуг. При выборе банка изучите, какие банки и на какие категории дают повышенный кешбэк. Соотнесите эти категории с собственными наиболее частыми тратами. Некоторые банки начисляют не кешбэк, а бонусы. Важно понимать, как и куда можно будет потратить эти бонусы – чем больше возможностей, тем лучше.

5. Интернет-банк

Интернет банк – это возможность совершения банковских операций в интернете. Личный кабинет интернет банка должен быть удобным, простым и функциональным, чтобы с его помощью легко можно было и вклад открыть, и за электричество заплатить, и выписку по счету получить и выполнить другие, более сложные операции. Почитайте отзывы о личном кабинете банка, в котором планируете получать пенсию. Спросите знакомых, которые пользуются этим интернет-банком.

6. Количество отделений и банкоматов

Крайне неприятно ехать в другой конец города до ближайшего банкомата, чтобы снять наличные с карты. Или платить комиссию за снятие средств в устройствах самообслуживания «чужих» банков. И хотя выполнение многих банковских функций сегодня уходит в онлайн, однако возможность забежать в отделение банка по соседству, чтобы проконсультироваться по какому-то сложному вопросу поможет вам чувствовать себя спокойно и уверенно.

Хорошее решение предлагает пенсионерам СберКарта от Сбербанка. Обслуживание ее всегда бесплатно, безо всяких условий. Интернет банк Сбербанка удобен и интуитивно понятен, а сеть отделений и устройств самообслуживания – самая широкая из банков Удмуртии. Узнать об условиях по Сберкарте МИР для пенсий и социальных пособий, а также заказать ее можно онлайн на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк